Как удалить желтые пятна на подушках: об этом методе знают не все

На старых подушках часто можно заметить желтые объемные пятна в разных местах. Под наволочкой они незаметны, впрочем такие подушки все равно надо отчистить, чтобы они имели опрятный вид.

В сети есть множество лайфхаков, как вывести пятна на подушках, впрочем действенный способ рассказала домохозяйка миссис Хинч, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Желтые пятна на подушке появляются из-за пота, сон с мокрыми волосами, использование увлажняющих кремов, лосьонов, сывороток для лица или натуральных масел, которыми мы смазываем кончики волос. В общем для того, чтобы вывести желтые пятна с подушек понадобится точечная обработка.

Как вывести желтые пятна с подушки

Женщина является экспертом по уборке и рассказала, что для того, чтобы избавиться от пятен на подушке, достаточно будет воспользоваться таблеткой для посудомоечной машины.

Их нужно замочить в воде и протереть ими грязные места. Если же ваши подушки подлежат стирке, тогда их можно бросить в барабан, однако вместо порошка или капсулы, бросить таблетку для посудомоечной машины.

В них содержатся вещества, которые помогают смывать жир, растворять пищу и расщеплять химические структуры. А еще для точечной очистки можно использовать уксус, соду или лимонный сок.



От желтых пятен можно легко избавиться / Фото Pexels

Удаление пятна лимонным соком

Лимонный сок – замечательное натуральное отбеливающее средство, поэтому справится с желтыми пятнами на подушках. Чтобы приготовить раствор нужно взять теплую воду с соком лимона в пропорции 2:1. Все оставьте на несколько минут и вытрите губкой обработанное место.

Удаление пятна содой

От пятен помогает смесь на основе соды и уксуса. Эта смесь позволяет устранять неприятный запах с подушек. Метод является безопасным для любых тканей. Налейте на пятно уксус и подождите. Затем следует смешать еще немного уксуса с содой в пропорции 1:1 до пастообразной консистенции.

После этого нужно натереть каждое пятно этой смесью и подождать 5-10 минут, а дальше удалить соду с помощью влажной губки.