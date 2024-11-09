Як видалити жовті плями на подушках: про цей метод знають не всі

На старих подушках часто можна помітити жовті об’ємні плями в різних місцях. Під наволочкою вони непомітні, втім такі подушки все одно треба відчистити, щоб вони мали охайний вигляд.

В мережі є безліч лайфхаків, як вивести плями на подушках, втім дієвий спосіб розповіла домогосподиня місіс Хінч, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Жовті плями на подушці з’являються через піт, сон з мокрим волоссям, використання зволожуючих кремів, лосьйонів, сироваток для обличчя чи натуральних олій, якими ми змащуємо кінчики волосся. Загалом для того, щоб вивести жовті плями з подушок знадобиться точкова обробка.

Як вивести жовті плями з подушки

Жінка є експерткою з прибирання та розповіла, що для того, аби позбутися плям на подушці, достатньо буде скористатися таблеткою для посудомийної машини.

Їх потрібно замочити у воді й протерти ними брудні місця. Якщо ж ваші подушки підлягають пранню, тоді їх можна вкинути в барабан, однак замість порошку чи капсули, вкинути таблетку для посудомийної машини.

У них містяться речовини, які допомагають змивати жир, розчиняти їжу та розщеплювати хімічні структури. А ще для точкового очищення можна використовувати оцет, соду чи лимонний сік.



Жовтих плям можна легко позбутися / Фото Pexels

Видалення плями лимонним соком

Лимонний сік – чудовий натуральний відбілювальний засіб, тому впорається з жовтими плямами на подушках. Щоб приготувати розчин потрібно взяти теплу воду з соком лимона в пропорції 2:1. Все залишіть на кілька хвилин й витріть губкою оброблене місце.

Видалення плями содою

Від плям допомагає суміш на основі соди й оцту. Ця суміш дозволяє усувати неприємний запах з подушок. Метод є безпечним для будь-яких тканин. Налийте на пляму оцет й зачекайте. Потім слід змішати ще трохи оцту із содою у пропорції 1:1 до пастоподібної консистенції.

Після цього потрібно натерти кожну пляму цією сумішшю і зачекати 5-10 хвилин, а далі видалити соду за допомогою вологої губки.