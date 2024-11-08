Цей давній ритуал не лише очистить простір, але й привабить матеріальні покращення й допоможе позбутися в родині усіляких чвар, пише 24 Канал.

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Навіщо ставити сіль під ліжко

Сіль здатна вбирати в себе погану енергетику, тому її використовують для очищення. Негативна енергетика може впливати на настрій, атмосферу вдома, матеріальне становище на навіть здоров’я. Пращури вірили, що сіль здатна притягувати успіх та достаток.

За народними прикметами, щоб наповнити дім позитивною енергетикою, сіль потрібно поставити під ліжко на кілька днів. Це місце обирають не просто так. Виявляється, що завдяки цьому можна привабити матеріальне благополуччя й збільшити фінансове становище. Сіль може стояти в тарілці, пакеті чи сірниковій коробці.

Після того, як сіль простоїть під ліжком мінімум 24 години, її потрібно змити протічною водою в раковину. Щоб нейтралізувати погану енергетику, метод з сіллю можна проводити раз на тиждень.



Сіль для очищення простору використовували наші бабусі / Фото Pexels

Також трішки солі можна розсипати біля порогу, перед вхідними дверима. Це допоможе вберегти дім від всіляких негараздів та людей з поганими помислами.

Як можна використовувати сіль у побуті

Сіль нам необхідна не лише для приготування страв. Нею можна почистити обгорілу каструлю. Для цього її потрібно залити водою і залишити на 10 хвилин. Через зазначений час каструлю ставлять на вогонь і доводять воду до кипіння. Метод призведе до того, що бруд легко відстане від стінок каструлі.

Сіллю навіть охолоджують пляшки з напоями. Їх треба поставити у велику миску з льодом й посипати сіллю. Також сіллю чистять злив на кухні чи у ванній. Її треба змішати з дріжджами й висипати в злив, заливши оцтом. Залишіть все на 10 хвилин, а після зазначеного часу змийте кип’ятком.