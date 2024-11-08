Этот древний ритуал не только очистит пространство, но и привлечет материальные улучшения и поможет избавиться в семье всевозможных распрей, пишет 24 Канал.

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Зачем ставить соль под кровать

Соль способна впитывать в себя плохую энергетику, поэтому ее используют для очистки. Негативная энергетика может влиять на настроение, атмосферу дома, материальное положение на даже здоровье. Предки верили, что соль способна притягивать успех и достаток.

По народным приметам, чтобы наполнить дом положительной энергетикой, соль нужно поставить под кровать на несколько дней. Это место выбирают не просто так. Оказывается, что благодаря этому можно привлечь материальное благополучие и увеличить финансовое положение. Соль может стоять в тарелке, пакете или спичечном коробке.

После того, как соль простоит под кроватью минимум 24 часа, ее нужно смыть проточной водой в раковину. Чтобы нейтрализовать плохую энергетику, метод с солью можно проводить раз в неделю.



Соль для очистки пространства использовали наши бабушки / Фото Pexels

Также немного соли можно рассыпать у порога, перед входной дверью. Это поможет уберечь дом от всевозможных проблем и людей с плохими помыслами.

Как можно использовать соль в быту

Соль нам необходима не только для приготовления блюд. Ею можно почистить обгоревшую кастрюлю. Для этого ее нужно залить водой и оставить на 10 минут. Через указанное время кастрюлю ставят на огонь и доводят воду до кипения. Метод приведет к тому, что грязь легко отстанет от стенок кастрюли.

Солью даже охлаждают бутылки с напитками. Их надо поставить в большую миску со льдом и посыпать солью. Также солью чистят слив на кухне или в ванной. Ее надо смешать с дрожжами и высыпать в слив, залив уксусом. Оставьте все на 10 минут, а после указанного времени смойте кипятком.