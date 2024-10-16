Известковый налет навсегда исчезнет с унитаза: он будет блестеть, как новенький

Уборка в туалете – это не самая приятная часть поддержания порядка в доме, но она необходима. И для того, чтобы туалет действительно был чистый, нужно воспользоваться специальными средствами.

Известковый налет является очень распространенной проблемой, и иногда справиться с ней бывает непросто. Он может скапливаться не только на унитазах, но и на многих других вещах в доме. От налета остаются неприятные пятна, с которыми нужно уметь разобраться, пишет "Главред".

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Как убрать налет с унитаза

Удалить известковый налет с унитаза может быть проще, чем вы ожидали. А самый эффективный способ борьбы будет неожиданный – это пемза. Лучше всего будет удалить воду из унитаза с помощью щетки, а затем осторожно пройтись пемзой по всем следам налета.



Унитаз нужно мыть очень тщательно / Фото Pexels

Через абразивную и пористую структуру, пемза будет идеальным средством для того, чтобы справиться с загрязнениями. После того, как налет будет удален, эксперты по уборке советуют каждый день использовать гель для унитаза. Этот продукт поможет избежать распространения налета и в дальнейшем.

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Но также для удаления известкового налета вы можете использовать и соду. Для этого вам нужно приготовить густую пасту. Возьмите соду и разведите ее совсем небольшим количеством воды, а когда текстура станет кашеобразной, нанесите ее на места унитаза, где вы заметили грязь.

Оставьте на 10 – 15 минут, чтобы средство начало действовать, а после этого смойте его. И тереть нужно осторожно, чтобы не повредить эмаль.