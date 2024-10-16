Вапняний наліт назавжди зникне з унітаза: він блищатиме, як новенький

Прибирання в туалеті – це не найприємніша частина підтримання порядку у домі, але вона необхідна. І для того, щоб туалет справді був чистий, потрібно скористатися спеціальними засобами.

Вапняний наліт є дуже поширеною проблемою, і іноді впоратися з нею буває непросто. Він може накопичуватися не тільки на унітазах, але й на багатьох інших речах у домі. Від нальоту залишаються неприємні плями, з якими потрібно вміти розібратися, пише "Главред".

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Як прибрати наліт з унітаза

Видалити вапняний наліт з унітаза може бути простіше, ніж ви очікували. А найефективніший спосіб боротьби буде несподіваний – це пемза. Найкраще буде видалити воду з унітаза за допомогою щітки, а потім обережно пройтися пемзою по усіх слідах нальоту.



Унітаз потрібно мити дуже ретельно / Фото Pexels

Через абразивну та пористу структуру, пемза буде ідеальним засобом для того, аби впоратися із забрудненнями. Після того, як наліт буде видалено, експерти з прибирання радять кожного дня використовувати гель для унітаза. Цей продукт допоможе уникнути поширенню нальоту й надалі.

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Але також для видалення вапняного нальоту ви можете використати і соду. Для цього вам потрібно приготувати густу пасту. Візьміть соду та розведіть її зовсім невеликою кількістю води, а коли текстура стане кашоподібною, нанесіть її на місця унітаза, де ви помітили бруд.

Залиште на 10 – 15 хвилин, аби засіб почав діяти, а після цього змийте його. Та терти потрібно обережно, аби не пошкодити емаль.