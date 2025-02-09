Несмотря на то, что температура за окном продолжает падать, на участке для вас уже накопилось несколько задач, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Весна уже не за горами – а значит, стоит позаботиться о здоровье и виде своего газона.

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Уберите мусор

Легко позволить разному мусору накапливаться на газоне в течение холодного времени года. И все же начать осторожное освежение нужно уже в феврале: сгребите мусор, опавшие листья или солому с газона, чтобы на него и на почву мог попасть свежий воздух и солнечный свет.

И несмотря на то, что для многих людей избыток листьев на газоне не кажется серьезной проблемой, даже оно может задушить рост травы или даже привести к нескольким заболеваниям.

Полив

Когда на улице прохладно, газон все еще нуждается в поливе – особенно, если в регионе уже давно не было дождей. Одна из лучших вещей, что вы можете сделать – это следить за засушливыми периодами.

Несмотря на то, что газоны устойчивы к длительному времени без воды, вы заметите, когда она действительно нужна. Если яркая зелень начинает исчезать и растет медленно, ваша трава переходит в состояние покоя.



Газон нужно поливать даже в прохладную погоду / Фото Pexels

Избавьтесь от сорняков

Сорняки – это неприятность, что может постигнуть любых дачников, но бороться с ними все же нужно. Вырывайте их вручную, прежде чем они распространятся. Также с помощью некоторых средств вы можете предотвратить нежелательный рост сорняков.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Косите рано и часто

Возможно, вам совсем не хочется косить газон в холодные дни, но если вы хотите, чтобы весной он выглядел привлекательно, очень важно начать косить траву уже сейчас.