Попри те, що температура за вікном продовжує падати, на ділянці для вас вже накопичилося кілька завдань, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Весна вже не за горами – а значить, варто попіклуватися про здоров'я та вигляд свого газону.

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Приберіть сміття

Легко дозволити різному сміттю накопичуватися на газоні протягом холодної пори року. Та все ж почати обережне освіження потрібно вже у лютому: згребіть сміття, опале листя чи солому з газону, аби на нього та на ґрунт могло потрапити свіже повітря та сонячне світло.

І попри те, що для багатьох людей надлишок листя на газоні не здається серйозною проблемою, навіть воно може задушити ріст трави чи навіть призвести до кількох захворювань.

Полив

Коли на вулиці прохолодно, газон все ще потребує поливу – особливо, якщо в регіоні вже давно не було дощів. Одна з найкращих речей, що ви можете зробити – це стежити за посушливими періодами.

Попри те, що газони стійкі до тривалого часу без води, ви помітите, коли вона справді потрібна. Якщо яскрава зелень починає зникати та росте повільно, ваша трава переходить у стан спокою.



Газон потрібно поливати навіть у прохолодну погоду / Фото Pexels

Позбудьтеся бур'янів

Бур'яни – це неприємність, що може спіткати будь-яких дачників, але боротися з ними все ж потрібно. Виривайте їх вручну, перш ніж вони поширяться. Також за допомогою деяких засобів ви можете запобігти небажаному росту бур'янів.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Косіть рано та часто

Можливо, вам зовсім не хочеться косити газон у холодні дні, але якщо ви хочете, аби навесні він виглядав привабливо, дуже важливо почати косити траву вже зараз.