Орхидее нужен правильный уход: какие ошибки вы чаще всего допускали

Орхидея в течение зимы находится в состоянии покоя, впрочем, это не означает, что за ней надо прекратить уход. В холодное время нужно хорошо заботиться за растением и перестать избегать типичных ошибок.

Растения являются несколько сложными в уходе, впрочем для того, чтобы они хорошо росли, их нужно подпитывать в течение всего периода покоя, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Правильный уход за орхидеей

Некоторые могут думать, что орхидеям нужно немного солнечного света, поэтому убивают цветок. На самом деле растение должно стоять как можно ближе к солнцу, чтобы оно хорошо цвело. Эксперты говорят, что орхидея хорошо цветет при ярком, но непрямом солнечном свете. Держите вазон на подоконнике, который выходит на восток или запад.

Важно не держать растение под прямыми солнечными лучами, поскольку солнце может обжечь цветы и растение завянет. Следите за тем, чтобы почва растения не была влажной, поскольку это может привести к тому, что растение погибнет. Подливать орхидею надо тогда, когда вода в горшке высохнет.



Уход за орхидеей в зимнее время / Фото Pexels

Чтобы повысить влажность орхидеи, ее можно опрыскивать. Однако листья не нужно сильно заливать, поскольку лишняя вода приведет к появлению плесени, грибка и гниению листьев.

Растение очень любит подкормки, поэтому для роста им нужна смесь из калия, фосфора и азота. Не забывайте о пересадке. Растение будет хорошо цвести, если вы будете этого придерживаться каждый год. Пересаживать орхидею надо тогда, когда корни уже тугие, запутанные или растут из горшка. Также признаком пересадки является мягкие и коричневые корни.