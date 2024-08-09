Уход за комнатными растениями иногда выглядит почти как медитативный опыт. Однако иногда, когда их начинают атаковать жуки и вредители, это превращается в затяжную войну. И для того, чтобы избежать таких ситуаций, нужно понять, что именно к ним приводит.

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Вы не проверяете растения в магазине

Как и со всеми другими покупками, которые вы кладете в корзину, растения заслуживают более близкого осмотра. Каждый раз, когда вы хотите купить домой новый вазон, сначала нужно убедиться, что на нем нет болезней и вредителей.

Тщательно проверяйте листья и стебель на признаки любого заражения, чтобы не принести болезнь в свой дом. Так вы можете не только потерять это растение, но и вызвать гибель остальных, что уже есть в вашем домашнем саду.

Вы покупаете неправильные растения для своего дома

Растения будут хорошо процветать только в той среде, которая хорошо подходит для их конкретных потребностей, поэтому вам нужно почитать, что же именно лучше всего подойдет для вашей ситуации.

Какое освещение у вас дома? Насколько высокая влажность в квартире? Старайтесь приобрести такое растение, что будет хорошо дополнять пространство и не будет страдать в такой среде.



Растения нужно выбирать разумно / Фото Pexels

Вы не уделяете растениям достаточно внимания

Вода и солнечный свет – это те потребности, о которых нужно подумать в первую очередь, однако они не единственные. Обратите внимание также и на количество воды в почве, на то, нужно ли обрезать несколько листьев. И если вы действительно ухаживаете за растением, не помешает также периодически очищать его листья от пыли.

Кроме того, время от времени растения нужно также подпитывать и пересаживать в другие горшки и свежий грунт.

Вы не начинаете лечение быстро

Только вы заметили на растении первые следы заражения болезнью или вредителями, вы должны немедленно начать действовать. Растение нужно сразу же отделить от остальных, чтобы они также не заразились. Кроме того, вам нужно использовать для обработки цветка раствор воды и инсектицидного мыла.

Протирайте листья и стебли, чтобы удалить паразитов, а также опрыскивайте его. Держите цветок изолированно в течение месяца, ведь вредители могут появиться снова, и совсем неожиданно.