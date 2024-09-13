Еще рано укрывать цветы: вот как нужно ухаживать за розами перед зимой

Роза – это настоящая королева сада, но и ухода она порой требует королевского. Пропускать его точно не стоит, особенно если вы хотите, чтобы в следующем году она порадовала вас пышным цветением.

Розы могут быть довольно капризными растениями, и уход за ними может быть не таким простым, как за остальными клумбами. Впрочем, нет ничего, с чем вы не смогли бы справиться. А Porady 24 подготовили несколько советов, которые помогут подготовить кусты к холодам.

Интересно Тараканы будут убегать за считанные дни: домашние способы избавиться от них навсегда

Как правильно ухаживать за розами осенью

Если осень достаточно теплая, тогда розы могут радовать вас своим цветением до середины октября. Впрочем, иногда у этих кустов сбивается внутренний таймер, и они просто забывают уснуть. Тогда после наступления заморозков растения могут все еще стоять с бутончиками и молодыми листочками. И в результате куст может просто замерзнуть.

Чтобы избежать этого, нужно помочь розам в том, чтобы они замедлили рост. Поэтому, вот как это можно сделать:

сокращайте полив с середины сентября;

перестаньте рыхлить почву;

откажитесь от подкормки – последняя должна быть в начале сентября;

прищипните бутоны и молодую поросль.



Розы нуждаются в правильном уходе / Фото Pexels

Как правильно обрезать розы

Обрезку роз обычно проводят в конце октября, и в этот день должно быть много солнца, а также погода должна быть безветренная. Обрезать нужно не только бутоны, которые уже отцвели, но также и слабые и больные побеги.

Обрезайте все ненужные ветви внутри куста – это нужно для того, чтобы к нему попадало больше света и воздуха. А вот некоторые здоровые побеги срезают до живого, чтобы роза могла в дальнейшем лучше размножаться.

Если вы проводите обрезку роз с крупными цветками, начинать нужно со стебля с цветком. Срезайте те ветви и цветы, которые имеют неполные листья. Многоцветковые розы тоже обрезают – все соцветия над первым листом.

Никогда не стоит срезать ветку ниже, чем это действительно необходимо. И не обрезайте больше, чем один – два побега одного куста, иначе можете слишком сильно ослабить розу и лишить ее частично новых листьев.

И последний элемент ухода – перед заморозками или уже в начале зимы нужно взяться за окучиванию роз. Окучивайте их на высоту до 25 – 30 сантиметров. А вот землю для этого лучше принести с другого места, а не сгребать возле растения, ведь это может повредить его корни. Также не стоит для окучивания использовать песок или опилки, ведь они будут удерживать влагу.