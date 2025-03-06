Розы будут буйно цвести уже скоро: выполните это 5-минутное задание сейчас

Цветение роз – это долгожданное событие для практически всех садоводов. Эти изысканные цветы приносят в сад и цветник не только аромат, но и невероятную элегантность и уют.

Если вы хотите убедиться в том, что с наступлением лета ваши розы начнут обильно цвести, некоторые простые задачи нужно выполнить уже в марте, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Что делать с розами в марте?

От нежно-розовых до ярко-красных – любые розы могут стать ценным дополнением к вашему саду. А через их выносливость их можно выращивать и на бордюрах, в контейнерах и тому подобное.

Впрочем, они, как настоящие королевы сада, требуют тщательного внимания и ухода, чтобы потом порадовать вас своим цветением. И сейчас идеальное время для того, чтобы начать работу с ними. Эксперты-садоводы говорят, что есть одно простое задание, которое позволит розам активно цвести из года в год.

В марте очень важно провести обрезку кустов – это ключевая задача для поддержания здоровья роз и стимулирования их роста. Лучшее время для этой задачи уже наступило – это поздняя зима или ранняя весна, непосредственно перед тем, как растение начнет новый рост. Впрочем, все же важно обратить внимание на то, какие именно кусты растут у вас, ведь у некоторых видов оптимальные сроки обрезки могут несколько отличаться.



Розы нужно обрезать в марте / Фото Pexels

Например, плетистые розы можно обрезать летом, уже после того, как они отцветут. Впрочем, санитарная обрезка после зимы поможет поддерживать ветви в порядке и не даст им разрастаться в нежелательные стороны. А легкая обрезка летом поможет сформировать куст и будет способствовать даже более сильному цветению.

Главное, что нужно запомнить – избегайте слишком частой обрезки и будьте осторожны возле новых цветов и бутонов. Для того, чтобы начать весеннюю обрезку, сначала нужно убрать остатки сухих листьев, что могло остаться с предыдущего сезона. Эти листья нужно убрать из-под куста, чтобы избежать потенциального заражения растения.

Во время обрезки следите за распространенными болезнями у роз – черной пятнистостью и вредителями. В марте нужно сосредоточиться на удалении мертвых или поврежденных стеблей. Убедитесь, что срезы расположены под углом вниз, чтобы вода не накапливалась на них.