Что делать, чтобы тюльпаны дольше цвели: нужно потратить всего 10 секунд

Садоводы советуют начинающим высаживать тюльпаны в горшки. Таким образом их не только легче сажать, но и лучше за ними ухаживать. Чтобы они цвели дольше, надо потратить всего лишь 10 секунд вашего времени.

В апреле надо особенно тщательно ухаживать за тюльпанами, делать это очень просто. Цветы не являются прихотливыми, однако базовых вещей таки стоит придерживаться.

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Единственное, что может поставить под угрозу рост тюльпанов – это полив. Тюльпаны, посажены в землю, не любят много воды, потому что в таком случае они могут загнить или прорасти грибком. А вот с тюльпанами в горшках ситуация несколько иная.

Растения в контейнерах высыхают гораздо быстрее, поэтому нуждаются в более частом поливе. На самом деле дождевой воды порой недостаточно, поэтому их надо подливать самостоятельно, особенно в период их роста.



Тюльпаны в горшках надо подливать / Фото Pexels

Вам надо убедиться, что в горшках нет много воды и что контейнер хорошо дренирует. Если верхний слой сухой, надо тюльпаны подлить, чтобы немного их увлажнить. Достаточное количество воды влияет на цветение, а полив не займет у вас больше, чем 10 секунд. Постарайтесь их подливать раз в неделю.

Уже на следующий год вы сможете пересадить тюльпаны в землю. А когда они будут хорошо цвести и будут постоянно ухоженными, то только начнут наращивать силы и выпускать новые цветочные почки. Вы должны помнить, что эта пора является важнейшей, поэтому важно не забывать о цветах, которые нуждаются в уходе.

Обратите внимание на еще один момент: если некоторые листья в тюльпанах пожелтеют, не вырывайте их, поскольку они необходимы луковицам для питания.