Волосы будут безумно расти: как за ними правильно ухаживать зимой

В зимнее время очень важно следить за состоянием волос, поскольку резкий перепад температур плохо на них влияет. Но для того, чтобы волосы были в хорошем состоянии, стоит воспользоваться несколькими действенными советами, которые действительно имеют на них заметное влияние.

Мы привыкли ухаживать зимой за кожей лица или рук, впрочем волосы также нуждаются в особом уходе, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle.

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Для того, чтобы холодное время года не испортило шевелюру, придерживайтесь основных правил на протяжении всей зимы, чтобы точно быть уверенными в надлежащем уходе за волосами.

Увлажнение и питание

Используйте только тот шампунь, который подходит вам по типу кожи головы. Также не забывайте о бальзаме с увлажняющими компонентами (гиалуроновая кислота, масла арганы или кокоса и пантенол.

Дважды в неделю надо делать питательные маски. Наносите маску после мытья волос по всей длине волос, предварительно отжав их полотенцем. Чтобы маска начала действовать, можно одеть сверху полиэтиленовую шапку и прогреть феном, чтобы создать парниковый эффект.



Зимой за волосами надо правильно ухаживать / Фото из инстаграма Аллы Барановской

Защита от холода

В холодное время обязательно носите шапку, а длину волос не вытягивайте наверх, а прячьте под шапку, чтобы защитить волосы от холода и ветра. Желательно выбирать головные уборы из натуральных тканей, чтобы избежать электризации и минимизировать ломкость локонов.

Снизьте сухость воздуха

Советуем установить дома увлажнитель воздуха дома или в офисе. Оптимальная влажность для волос кожи должна составлять от 40 до 60%. Не забывайте ежедневно употреблять достаточное количество воды, чтобы поддерживать увлажнение организма.

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Уход за кожей головы

Постарайтесь время от времени массировать волосы, чтобы улучшать кровообращение и спровоцировать питание волосяных фолликул. Используйте для кожи головы пилинги, чтобы убрать не только ороговевшие клетки эпидермиса, но и остатки стайлинга.

Правильное питание

Добавьте в свой рацион продукты, которые богаты витаминами А, Е, С, биотин, цинк и омега-3 жирные кислоты.