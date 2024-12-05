Волосся буде шалено рости: як за ним правильно доглядати взимку

У зимову пору дуже важливо стежити за станом волосся, оскільки різкий перепад температур погано на нього впливає. Та для того, щоб волосся було в хорошому стані, варто скористатися кількома дієвими порадами, які справді мають на нього помітний вплив.

Ми звикли доглядати взимку за шкірою обличчя чи рук, втім волосся також потребує особливого догляду, пише 24 Канал з посиланням на Elle.

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Для того, щоб холодна пора року не зіпсувала шевелюру, дотримуйтеся основних правил продовж всієї зими, щоб точно бути впевненими в належному догляді за волоссям.

Зволоження та живлення

Використовуйте лише той шампунь, який підходить вам за типом шкіри голови. Також не забувайте про бальзам зі зволожуючими компонентами (гіалуронова кислота, масла аргани чи кокоса й пантенол.

Двічі на тиждень треба робити живильні маски. Наносье маску після миття волосся по всій довжині волосся, попередньо віджавши його рушником. Щоб маска почала діяти, можна одягнути зверху поліетиленову шапку й прогріти феном, щоб створити парниковий ефект.



Взимку за волоссям треба правильно доглядати / Фото з інстаграму Алли Барановської

Захист від холоду

У холодну пору обов’язково носіть шапку, а довжину волосся не витягайте наверх, а ховайте під шапку, щоб захистити волосся від холоду та вітру. Бажано вибирати головні убори з натуральних тканин, щоб уникнути електризації й мінімізувати ламкість локонів.

Знизіть сухість повітря

Радимо встановити вдома зволожувач повітря вдома чи в офісі. Оптимальна вологість для волосся шкіри має становити від 40 до 60%. Не забувайте щодня вживати достатню кількість води, щоб підтримувати зволоження організму.

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Догляд за шкірою голови

Постарайтеся час від часу масажувати волосся, щоб покращувати кровообіг й спровоковувати живлення волосяних фолікул. Використовуйте для шкіри голови пілінги, щоб прибрати не лише ороговілі клітини епідермісу, але й залишки стайлінгу.

Правильне харчування

Додайте у свій раціон продукти, які багаті на вітаміни А, Е, С, біотин, цинк й омега-3 жирні кислоти.