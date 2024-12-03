Взимку волосся відчуває стрес через морозне повітря, посилену вологість та вітер, пише 24 Канал з посиланням на Elle. Фахівці не радять в холодну пору гуляти без головного убора, оскільки волосся може стати ламким, сухим та втратити блиск.

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Як захистити волосся від холоду взимку

Охолоджуючи шкіру голови, автоматично псуються волосяні цибулини, тому це дуже небезпечно. На вулицю не можна виходити без головного убору за температури -2 градуси й нижче.

Переохолодження шкіри голови призводить до того, що волосся стає ламким та більше випадає. Це може помітити кожна дівчина в зимову пору, оскільки волосся збирається після миття вдвічі більше, ніж в теплу пору року.

Найкраще обирати для себе шапку з натуральних матеріалів. До прикладу, це може бути вовняний головний убір з домішками, який не викличе подразнення шкіри. У тих випадках, коли ви зробите в салоні укладку чи зачіску, то одягайте легку хустину чи капюшон.



Взимку потрібно носити шапку / Фото Pinterest

Окрім того, взимку можна носити панами, хутряні бейсболки, шапки-вушанки чи балаклави. Усі ці варіанти шапок точно врятують волосся від поганого впливу вологого й мінусового повітря.

Волосся в холод сильно страждає від перепадів температур, тому не сухе повітря, опалювання батареєю, підвищена вологість морозного впливає на стан шевелюри не досить добре. Такі випробовування є для волосся поганими, тож воно втрачає блиск та еластичність.

Однією з проблем в зимову пору є електризація. Вона стається від вузького коміра, чи від шапки. Чудовий антистатичний ефект мають олії. Щоб позбавити волосся електризації, поєднуйте бальзами та маски з оліями.