Зимой волосы испытывают стресс из-за морозного воздуха, усиленную влажность и ветер, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. Специалисты не советуют в холодное время гулять без головного убора, поскольку волосы могут стать ломкими, сухими и потерять блеск.

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Как защитить волосы от холода зимой

Охлаждая кожу головы, автоматически портятся волосяные луковицы, поэтому это очень опасно. На улицу нельзя выходить без головного убора при температуре -2°С и ниже.

Переохлаждение кожи головы приводит к тому, что волосы становятся ломкими и больше выпадают. Это может заметить каждая девушка в зимнее время, поскольку волосы собираются после мытья вдвое больше, чем в теплое время года.

Лучше выбирать для себя шапку из натуральных материалов. К примеру, это может быть шерстяной головной убор с примесями, который не вызовет раздражения кожи. В тех случаях, когда вы сделаете в салоне укладку или прическу, то надевайте легкий платок или капюшон.



Зимой нужно носить шапку / Фото Pinterest

Кроме того, зимой можно носить панамы, меховые бейсболки, шапки-ушанки или балаклавы. Все эти варианты шапок точно спасут волосы от плохого воздействия влажного и минусового воздуха.

Волосы в холод сильно страдают от перепадов температур, поэтому не сухой воздух, отопление батареей, повышенная влажность морозного влияет на состояние шевелюры не достаточно хорошо. Такие испытания являются для волос плохими, поэтому они теряют блеск и эластичность.

Одной из проблем в зимнее время является электризация. Она происходит от узкого воротника, или от шапки. Замечательный антистатический эффект имеют масла. Чтобы избавить волосы от электризации, сочетайте бальзамы и маски с маслами.