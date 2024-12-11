Один лучший овощ для укрепления иммунитета: вы и не подозревали, что это

Вряд ли для кого-то станет открытием то, что овощи являются одними из лучших продуктов для поддержания иммунитета, что вы только можете найти. Но если бы один овощ был самым полезным, что бы это было?

Овощи прямо наполнены питательными веществами, которые тело использует для борьбы с микробами, вызывающими болезни, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Поэтому об их пользе для здоровья спорить не приходится вообще. Но один конкретный овощ может быть наиболее полезным для иммунитета зимой.

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Какой овощ лучший для иммунитета?

Вы могли и не догадываться, но у вас на тарелке в декабре точно должен оказаться красный болгарский перец. Он наполнен питательными веществами, которые могут поддерживать иммунитет, особенно витаминами A и C.

Кроме того, овощ обладает антиоксидантными свойствами, что помогает бороться с патогенами и защищает здоровые клетки от повреждений. Еще одна хорошая новость: витамин C в составе перца способствует и образованию коллагена, который является практически решающим для поддержания упругости и здоровья кожи.

Об этом знает немного людей, но порция красного болгарского перца содержит больше витамина С, чем апельсины – популярный фрукт, который часто ассоциируют с иммунитетом. Взвесьте, что средний апельсин обычно содержит примерно 70 микрограммов витамина, а такой же по размеру перец – от 150 до 190.

Это богатое содержание витамина С поддерживает статус красного болгарского перца как одного из самых мощных природных источников этого иммуностимулирующего витамина - среди фруктов и овощей,

– объяснила диетолог Кристен Лоренц.

Что касается витамина А, то в красном перце можно найти немало бета-каротина, что превращается в организме в витамин. Витамин А участвует в функционировании многих клеток, что являются важными компонентами иммунной системы.



Болгарский перец чрезвычайно полезен / Фото Pexels

Он помогает в выработке антител и реакции иммунных клеток и гарантирует, что тело сможет эффективно бороться с микробами. Кроме того, как и витамин С, витамин А также очень важен для здоровой кожи и слизистой оболочки.

Но это далеко не вся польза от овоща: на самом деле он содержит также и немало витамина E, фолиевой кислоты и даже небольшое количество цинка и селена. Витамин E является антиоксидантом, что может работать вместе с витамином С.

А насколько полезны зеленые, оранжевые и желтые болгарские перцы?

На удивление точный вопрос, и вопреки распространенному мнению, перцы разного цвета не являются овощами разных сортов. Это все одинаковые перцы, просто разного уровня спелости. В частности, красный перец – это тот, что полностью вызрел на лозе. Этот процесс созревания улучшает содержание витамин С и бета-каротина, и тогда болгарский перец становится еще более полезным.