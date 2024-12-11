Один найкращий овоч для зміцнення імунітету: ви й не підозрювали, що це

Навряд чи для когось стане відкриттям те, що овочі є одними з найкращих продуктів для підтримання імунітету, що ви тільки можете знайти. Але якби один овоч був найкориснішим, що б це було?

Овочі прямо наповнені поживними речовинами, які тіло використовує для боротьби із мікробами, що викликають хвороби, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Тож про їхню користь для здоров'я сперечатися не доводиться взагалі. Але один конкретний овоч може бути найбільш корисним для імунітету взимку.

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Який овоч найкращий для імунітету?

Ви могли й не здогадуватися, але у вас на тарілці у грудні точно має опинитися червоний болгарський перець. Він наповнений поживними речовинами, які можуть підтримувати імунітет, особливо вітамінами A та C.

Окрім того, овоч має антиоксидантні властивості, що допомагає боротися з патогенами та захищає здорові клітини від пошкоджень. Ще одна хороша новина: вітамін C у складі перцю сприяє і утворенню колагену, який є практично вирішальним для підтримки пружності та здоров'я шкіри.

Про це знає небагато людей, але порція червоного болгарського перцю містить більше вітаміну С, аніж апельсини – популярний фрукт, який часто асоціюють з імунітетом. Зважте, що середній апельсин зазвичай містить приблизно 70 мікрограмів вітаміну, а такий самий за розміром перець – від 150 до 190.

Цей багатий вміст вітаміну С підтримує статус червоного болгарського перцю як одного з найпотужніших природних джерел цього імуностимулюючого вітаміну — серед фруктів і овочів,

– пояснила дієтологиня Крістен Лоренц.

Що ж до вітаміну А, то в червоному перці можна знайти чимало бета-каротину, що перетворюється в організмі на вітамін. Вітамін А бере участь у функціонуванні багатьох клітин, що є важливими компонентами імунної системи.



Болгарський перець надзвичайно корисний / Фото Pexels

Він допомагає у виробленні антитіл та реакції імунних клітин та гарантує, що тіло зможе ефективно боротися з мікробами. Окрім того, як і вітамін С, вітамін А також дуже важливий для здорової шкіри та слизової оболонки.

Але це далеко не вся користь від овочу: насправді він містить також і чимало вітаміну E, фолієвої кислоти та навіть невелику кількість цинку та селену. Вітамін E є антиоксидантом, що може працювати разом з вітаміном С.

А наскільки корисні зелені, оранжеві і жовті болгарські перці?

На диво влучне запитання, і всупереч поширеній думці, перці різного кольору не є овочами різних сортів. Це все однакові перці, просто різного рівня стиглості. Зокрема, червоний перець – це той, що повністю вистигнув на лозі. Цей процес дозрівання покращує вміст вітамін С та бета-каротину, і тоді болгарський перець стає ще більш корисним.