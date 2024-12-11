Один обычный шарик из фольги, что найдется на каждой кухне, может существенно улучшить качество мытья посуды, сообщает 24 Канал. Поэтому воспользоваться лайфхаком стоит как можно скорее.

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Как улучшить работу посудомоечной машины

Шарик из фольги, несмотря на простоту в изготовлении, может предложить несколько уникальных преимуществ, что делает ее идеальным помощником в мытье посуды. Прежде всего, фольга будет вступать в реакцию с водой и химическими средствами и может создать мягкий полировочный эффект.

А во-вторых, лайфхак невероятно работать для того, чтобы почистить металлическую посуду. Особенно хорошо это будет работать на ножах, вилках и ложках, а также других предметах, изготовленных из стали.



Шарик фольги может сделать чудеса в посудомойке / Фото Pexels

Результат вас точно приятно удивит, особенно если сейчас столовое наряд выглядит тусклым и имеет остатки пятен. После всего одного мытья вместе с шариком фольги оно начнет сиять, как новое.

Что нужно делать:

Возьмите немного фольги и сверните ее в плотный шарик диаметром примерно в 4 – 5 сантиметров.

Положите его в отдел для столовых принадлежностей или же просто в нижний отсек посудомоечной машины вместе с остальной посудой.

Запустите машинку в обычном режиме.

Как видите, ничего сложного в этом нет, а все же шарик поможет лучше удалить жир, остатки пищи и другие загрязнения со стальных поверхностей. Кстати, приятный бонус: фольга хорошо предотвращает появление ржавчины на металле.

Но если вы замечаете, что ваша посудомоечная машина начала очищать посуду не так хорошо, как раньше, стоит обратить внимание на еще несколько факторов, которые могут влиять на ее работу.