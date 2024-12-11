Одна звичайна кулька з фольги, що знайдеться на кожній кухні, може суттєво покращити якість миття посуду, повідомляє 24 Канал. Тож скористатися лайфхаком варто якомога швидше.

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Як покращити роботу посудомийної машини

Кулька з фольги, попри простоту у виготовленні, може запропонувати кілька унікальних переваг, що робить її ідеальним помічником у митті посуду. Перш за все, фольга буде вступати у реакцію із водою та хімічними засобами та може створити м'який полірувальний ефект.

А по-друге, лайфхак неймовірно працюватиме для того, аби почистити металевий посуд. Особливо добре це працюватиме на ножах, виделках та ложках, а також інших предметах, виготовлених зі сталі.



Кулька фольги може зробити дива у посудомийці / Фото Pexels

Результат вас точно приємно здивує, особливо якщо зараз столове наряддя виглядає тьмяним та має залишки плям. Після всього одного миття разом з кулькою фольги воно почне сяяти, як нове.

Що потрібно робити:

Візьміть трохи фольги та згорніть її у щільну кульку діаметром приблизно у 4 – 5 сантиметрів.

Покладіть її у відділ для столового наряддя чи ж просто у нижній відсік посудомийної машини разом з рештою посуду.

Запустіть машинку у звичайному режимі.

Як бачите, нічого складному у цьому немає, а все ж кулька допоможе краще видалити жир, залишки їжі та інші забруднення зі сталевих поверхонь. До речі, приємний бонус: фольга добре запобігає появі іржі на металі.

Але якщо ви помічаєте, що ваша посудомийна машина почала очищати посуд не так добре, як раніше, варто звернути увагу на ще кілька факторів, які можуть впливати на її роботу.