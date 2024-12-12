Все очень просто: чем подкормить фикус, чтобы он начал расти

Фикус – это достаточно красивое декоративное растение, которое есть в домах многих из нас. Вазон не является прихотливым в уходе и легко выращивается, впрочем надо обращать внимание на подкормку, чтобы фикус начал хорошо расти.

Если уделять растению достаточно внимания, то вазон удивит ростом и размером листьев, пишет 24 Канал со ссылкой на Fermer.blog. Подпитывать фикус можно минеральными и органическими удобрениями, которые одинаково подходят для растения.

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Органическая подкормка фикуса

К органике входит животный перегной или птичий помет, торф и растительный перегной. В перегное животных есть большой источник азота, который необходим для наращивания зелени. Птичий помет тоже является действенным, но его надо использовать не более, чем несколько граммов на 1 литр воды. Этот помет надо вносить только после того, как предварительно почва будет увлажнена водой.

Растительный перегной содержит азотные, фосфорные и калийные соединения, которые положительно влияют на растение.



Рост фикуса можно улучшить в домашних условиях / Фото Pinterest

Минеральная подкормка фикуса

Фикус любит азот, который активизирует рост, развитие листьев и побегов. За окраску листьев отвечает фосфор, а калий повышает защитные функции растения. Именно дефицит этих веществ сказывается на росте растения, цвете листьев и формировании новых побегов.

Минеральные препараты можно приобрести в магазине. Они могут быть в сухом виде (порошки, таблетки или гранулы), или в жидком, которые смешивают с водой.

Народные средства для роста фикуса

В воде можно растворить сахар (на 1 литр нужно 40 граммов). Это средство позволит активизировать рост. Чтобы не усложнять все, порошок сахара можно просто рассыпать по поверхности.

Помогает фикусу крепко прижиться заваренный чай, который обогащает почву кислородом и разрыхляет землю. Подливать надо растение только чаем. Сырая заварка приведет к развитию болезнетворных организмов, от которых вазон заболеет.

За мягкость почвы отвечает кофейная гуща. Перед использованием ее надо просушить, а потом посыпать на почву.