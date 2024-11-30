Орхидея начнет цвести на глазах: как стимулировать рост растения корицей

Растение орхидея является очень красивым, впрочем не всегда способно цвести и бывает так, что для того, чтобы восстановить этот процесс, нужно ее подкормить правильным удобрением. Орхидея является требовательной в уходе, поэтому для того, чтобы она цвела, следует знать несколько важных секретов.

Именно неправильный уход приводит к тому, что растение плохо цветет или вовсе перестает это делать, пишет 24 Канал со ссылкой на "Хорошие новости". Чтобы увидеть пышное цветение орхидеи хозяйкам придется приложить немного усилий.

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Опытные цветоводы говорят, что хорошо подпитывает орхидею корица. Она дезинфицирует землю и уничтожает патогенные грибки и бактерии, а также лечит раны, царапины и другие повреждения растений после пересадки. Корица прекрасно отпугивает и уничтожает вредных насекомых, которые могут атаковать растение.

Корица поможет орхидее, если она переувлажнена. Она способствует быстрому восстановлению и предотвращает гниение корней. Нужно насыпать сверху на почву одну чайную ложку корицы, чтобы увидеть, как через несколько дней она уже начнет расцветать.



Орхидея начнет цвести от корицы / Фото Pexels

После корицы новые ростки и побеги начнут расти с двойной силой, поскольку корица является прекрасным стимулятором роста. Корицу также используют как фунгицид. Для этого 1/3 чайной ложки корицы надо залить стаканом горячей воды, перемешать и оставить настояться до полного остывания.

Этот раствор можно использовать для подливания орхидеи, если есть подозрение на грибковые заболевания субстрата. Этот раствор помогает полностью уничтожить плесень, которая любит появляться в горшках растения.

В общем орхидея начинает плохо цвести из-за недостаточного освещения, неправильный полив, избыток или недостаток удобрений и пересадку. Поэтому важно следить за этими процессами.