5 привычек сна, которые помогут вам прожить до 100 лет: попробуйте их сейчас

Качественный сон – это неотъемлемая часть общего благополучия. Впрочем, для многих людей является настоящей проблемой хорошо отдохнуть и поспать желаемые 8 часов.

Вы могли и не подозревать, насколько на самом деле прочная связь между хорошим сном и долголетием, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И если вы хотите улучшить свое здоровье уже сейчас, стоит задуматься над тем, какие привычки сна могут на это повлиять.

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Измените свое мышление после пробуждения

Первые несколько мгновений после пробуждения являются очень важной частью хорошего сна. Работайте над тем, чтобы менять свое мышление после того, как просыпаетесь. В частности, вы можете сразу же подумать о приятных вещах, которые ждут вас в этот день, поручения, которые нужно выполнить, или обратитесь к любым другим положительным мыслям, что помогут вам почувствовать мотивацию.

Немедленно получите солнечный свет и свежий воздух

Если вы можете, подышите свежим воздухом и побудьте на солнце сразу же после того, как встанете с постели. Вы можете выйти на быструю утреннюю прогулку или пробежку, сбегать в местный продуктовый магазин или просто выйти во двор, чтобы почувствовать ветер и солнце на лице.

Вы будете удивлены, насколько сильно это может повлиять на ваше самочувствие.

Управляйте своими мыслями утром

Когда вы готовитесь к новому дню, доктор и эксперт по сну доктор и эксперт по сну Каролина Лиф советует определить свои наиболее распространенные негативные мысли. После этого спросите себя, что вы можете сделать для того, чтобы улучшить свой день – всего один вопрос и ответ на него позволит вам обдумать свои действия и найти решение в течение дня.



Утром нужно думать позитивно / Фото Pexels

Слегка ешьте перед сном

Очень важно не ложиться спать голодными. Поэтому ужин нужно запланировать за несколько часов до сна, чтобы переварить всю пищу перед тем, как ложиться спать. Если вы все еще голодны после этого, вы можете подумать о легком перекусе.

Еще один важный момент – поздно вечером лучше отказаться не только от кофеина, но и от алкоголя, ведь он может очень негативно влиять на ваш сон.

Ставьте отдых на первое место

Вы будете удивлены, насколько много людей не имеют вечерней рутины, и просто ложатся спать сразу же после листания соцсетей или просмотра телевизора. Зато время перед экраном вечером лучше уменьшить, а взамен добавить успокаивающие действия, например чтение, легкая разминка или йога и дыхательные упражнения, которые помогут заснуть.