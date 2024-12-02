5 звичок сну, які допоможуть вам прожити до 100 років: спробуйте їх зараз

Якісний сон – це невіддільна частина загального добробуту. Втім, для багатьох людей є справжньою проблемою добре відпочити та поспати бажані 8 годин.

Ви могли й не підозрювати, наскільки насправді міцний зв'язок є між хорошим сном та довголіттям, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. І якщо ви хочете покращити своє здоров'я вже зараз, варто замислитися над тим, які звички сну можуть на це повпливати.

Цікаво Про це знають одиниці: як використовувати господарське мило в побуті

Змініть своє мислення після прокидання

Перші кілька митей після пробудження є дуже важливою частиною хорошого сну. Працюйте над тим, щоб змінювати своє мислення після того, як прокидаєтеся. Зокрема, ви можете відразу ж подумати про приємні речі, які чекають на вас цього дня, доручення, які потрібно виконати, чи зверніться до будь-яких інших позитивних думок, що допоможуть вам відчути мотивацію.

Негайно отримайте сонячне світло та свіже повітря

Якщо ви можете, подихайте свіжим повітрям та побудьте на сонці відразу ж після того, як встанете з ліжка. Ви можете вийти на швидку ранкову прогулянку чи пробіжку, збігати до місцевого продуктового магазину чи просто вийти на подвір'я, аби відчути вітер та сонце на лиці.

Ви будете здивовані, наскільки сильно це може вплинути на ваше самопочуття.

Керуйте своїми думками вранці

Коли ви готуєтеся до нового дня, докторка і експертка зі сну Кароліна Ліф радить визначити свої найбільш поширені негативні думки. Після цього запитайте себе, що ви можете зробити для того, щоб покращити свій день – всього одне запитання та відповідь на нього дозволить вам обдумати свої дії та знайти рішення протягом дня.



Вранці потрібно думати позитивно / Фото Pexels

Злегка їжте перед сном

Дуже важливо не лягати спати голодними. Тому вечерю потрібно запланувати за кілька годин до сну аби перетравити усю їжу перед тим, як лягати спати. Якщо ви все ще голодні після цього, ви можете подумати про легкий перекус.

Ще один важливий момент – пізно ввечері краще відмовитися не тільки від кофеїну, але й від алкоголю, адже він може дуже негативно впливати на ваш сон.

Ставте відпочинок на перше місце

Ви будете здивовані, наскільки багато людей не мають вечірньої рутини, і просто лягають спати відразу ж після гортання соцмереж чи перегляду телевізора. Натомість час перед екраном ввечері краще зменшити, а натомість додати заспокійливі дії, як-от читання, легка розминка чи йога та дихальні вправи, які допоможуть заснути.