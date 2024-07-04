Размер перцев не узнаете: как за 4 шага увеличить урожай овощей: как увеличить урожай овощей

Для того, чтобы урожай перцев был большим, важно правильно ухаживать за овощами после посадки. Это обеспечит им рост, развитие и все необходимое для того, чтобы плоды выросли большими и сочными.

Дачники советуют обратить внимание на полив кустов, который необходим в жару и подкормки. Также важно хорошо смотреть за формированием кустов и накрывать растения укрывным материалом при необходимости.

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Поливка и подкормка

Перец очень любит воду, поэтому в жаркий период его надо поливать раз в 3 дня капельным способом. Если же поливаете из ведра, то надо дать воде настояться, чтобы она была теплой.

Вносить удобрения уже надо тогда, когда растения акклиматизируются. Если сделать это раньше, то на корнях появятся микротрещины, а подпитка сожжет их и затормозит рост растения. Когда овощ приживется, подкармливать его можно каждые 2 недели.



Уход за перцами является очень важным / Фото Pexels

Формирование кустов

Стебель перца на определенной высоте начинает раздваиваться. Чтобы растение было хорошо развитым, надо отщипывать первый цветок, который формируется ниже развилки. Боковые отростки, которые формируются на нижней части стебля тоже надо удалять, иначе урожай будет наполовину меньше. На стволе ниже развилки не должно быть никаких побегов, исключительно листья.

На слабом стебле за цветоносом надо оставить два листа, а остальные побега отщипнуть. С сильным стеблем, который со временем тоже раздвоится надо сделать так же.

Если вы выращиваете перец в прохладном климате, то часть завязей надо убрать еще до того, как куст поднимется. Тогда растение будет иметь силы вырастить плоды до нужного размера.

Укрывной материал

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Для дачников, которые живут в очень жарком климате надо применить для перца укрывной материал, который спасет растение от перегрева корневой системы. Под укрывным материалом перец будет хорошо расти и сможет плодоносить до поздней осени.