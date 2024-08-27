Плодоношение груши обычно зависит от очень многих факторов, и своевременная и правильная обрезка – это один из них. Обычно она проводится в период покоя растения, а именно в конце зимы или рано весной. Впрочем, иногда нужно проводить обрезку и летом.

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Как правильно летом обрезать грушу летом

Поэтому, обрезку груши можно проводить в августе, когда дерево уже отцвело и отдало все плоды. Лучше всего обрезка в этот период повлияет на плодоношение, ведь именно она помогает поддерживать форму дерева и повышает вентиляцию кроны. А также такая обрезка очень полезна для того, чтобы стимулировать рост новых побегов.



Грушу можно обрезать в августе / Фото Pexels

Важно, впрочем, помнить, что во время обрезки нужно учитывать и особенности каждого сорта. Летняя обрезка – это удаление лишних отростков, и во время нее вам нужно удалить слабые и больные ветви, которые направлены внутрь кроны. Так солнечный свет будет лучше проникать внутрь дерева и питать плоды и ветви.

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Важно также проводить и обрезку на верхушках новых побегов, ведь так вы можете стимулировать их ветвление. Рекомендуют опытные садоводы убирать и все вертикальные побеги, ведь рано или поздно они начнут конкурировать за питательные вещества с плодовыми ветвями.

Удаляйте без сожалений и мертвую древесину и отростки, которые оказались слишком близко от ствола. Когда проводите обрезку, вы должны обязательно использовать чистый и острый инструмент, ведь только так сможете избежать заражения дерева и ствола. Не следует обрезать больше, чем 1/3 ветви за один сезон, ведь так вы принесете растению слишком много стресса. В таком случае обрезка повлияет на урожайность груши совсем не положительно, поэтому вам нужно быть достаточно осторожными.