Конечно, если вы быстро обнаружили, что обувь не очень хорошо сидит у вас на ноге, ее лучше сдать обратно в магазин и выбрать более комфортный размер. Впрочем, бывают случаи, когда сделать это не удается, и тогда нужно искать лайфхаки, которые помогут его уменьшить.

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Как уменьшить слишком большую обувь

Конечно, если обувь очень большая, значительно уменьшить ее дома не удастся. Но если разница с вашим размером ноги – всего размер, тогда можно попробовать ряд несложных действий, которые помогут немного откорректировать его.

Носите толстые носки. Если обувь слишком свободно сидит на ноге, хорошая пара носков может быстро решить вашу проблему. В некоторых случаях можно обуть под ботинки даже две или три пары носков. И чем толще они будут, тем плотнее будет сидеть нога, поэтому самое время доставать бабушкины вязаные носочки.

Впрочем, подойдет этот способ только для спортивной и зимней обуви. А вот носить летние сандалии или туфли так будет совсем неудобно.

Положите в носок обуви ватные шарики, туалетную бумагу или бумажную салфетку, чтобы заполнить пространство. Этот лайфхак поможет носить обувь на плоской подошве: ботинки, туфли с закрытым носком и тому подобное.

Используйте стельки. В основном их используют для улучшения осанки и устранения дискомфорта при ходьбе, но они также будут чрезвычайно полезны и для того, чтобы заполнить дополнительное пространство в слишком свободной обуви.

Используйте специальные подушечки для стопы. Лайфхак идеально подходит для обуви на каблуках. Стельки в ней использовать может быть неудобно, поэтому этот способ может оказаться более удачным.



Обувь можно немного уменьшить в домашних условиях / Фото Pexels

Как уменьшить обувь водой

Этот способ, возможно, самый простой. Если пара обуви оказалась немного великоватой, вам нужно просто намочить пару обуви и дать ей высохнуть на воздухе. Впрочем, будьте готовы к тому, что некоторая обувь от этого может испортиться.

Поэтому для замшевой или кожаной обуви лучше использовать пульверизатор. Вы можете сбрызнуть водой только отдельные участки обуви, если не хотите, чтобы она полностью осела.