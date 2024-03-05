5 простых упражнений, которые помогут уменьшить стресс

Жизнь может быть чрезвычайно напряженной, и чрезвычайно важно контролировать стресс, чтобы хорошо чувствовать себя каждый день. К счастью, несколько простых упражнений могут вам помочь.

Хронический стресс – это то, что может существенно испортить вам жизнь, если его не контролировать. Он может повлиять не только на физическое, но и на психическое здоровье: повысить риск головных болей, привести к проблемам со сном и концентрацией внимания. И клинический психолог Коллин Нойман рассказала о нескольких очень быстрых упражнениях, которые помогут снять стресс.

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Запишите свои чувства

Вот простой способ выразить свои чувства, который вы можете выполнить в любом месте и в любое время – запишите то, что у вас на уме. Это поможет вам выразить свои волнения и страхи, и со временем вы сможете определить конкретные проблемы или негативные модели мышления, которые приводят к стрессу.

С помощью этого вы можете принять меры для того, чтобы их решить. Как следствие – вы будете чувствовать себя менее тревожными и переутомленными.

Послушайте музыку

Знаете это ощущение, когда начинает играть ваша любимая песня? Это может вам помочь почувствовать облегчение после сложного рабочего дня, или когда вы чувствуете стресс. Оказывается, прослушивания музыки помогает уравновесить реакцию на стресс и снизить уровень кортизола, и в результате вы мгновенно начнете чувствовать себя более спокойно и расслабленно.

Погладьте собаку или кошку

Это может показаться очень простым действием, однако она, на удивление, чрезвычайно эффективна. Отдых с животным может ускорить производство окситоцина, который также называют гормоном любви. Он усиливает ощущение близости и радости, и также подавляет производство гормона кортизола.

Если же вы не имеете своего домашнего любимца, то на самом деле поможет и проведение времени с чужими котами и собаками. Поэтому вы можете брать любимцев своих друзей на прогулку или подружиться с уличными котами.

Понюхайте лаванду

Ароматы также могут иметь успокаивающее действие, а некоторые обладают способностью повышать настроение и уменьшать уровень тревоги. И лаванда содержит несколько соединений, которые могут активировать успокаивающие рецепторы в мозге.

И эффект к тому же почти мгновенный – немало людей, которые нюхают лаванду, сразу же после этого чувствуют себя более позитивно настроенными и менее тревожными.

Сделайте глубокий вдох

Иногда все, что вам действительно нужно для того, чтобы немного успокоиться – это несколько больших вдохов и выдохов. На самом деле важно обратить внимание именно на дыхание животом, ведь оно дает вам больше кислорода, чем те мелкие выдохи и вдохи, которые вы обычно делаете во время стресса.

Это замедляет сердцебиение и снижает давление, а также посылает вашему мозгу сигнал о том, что пришло время успокоиться.