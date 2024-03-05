5 простих вправ, які допоможуть зменшити стрес

Життя може бути надзвичайно напруженим, та надзвичайно важливо контролювати стрес, щоб добре відчувати себе кожного дня. На щастя, кілька простих вправ можуть вам допомогти.

Хронічний стрес – це те, що може суттєво зіпсувати вам життя, якщо його не контролювати. Він може вплинути не тільки на фізичне, але і на психічне здоров'я: підвищити ризик головних болів, призвести до проблем зі сном та концентрацією уваги. Та клінічна психологиня Коллін Нойман розповіла про кілька дуже швидких вправ, які допоможуть зняти стрес.

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Запишіть свої почуття

Ось простий спосіб висловити свої почуття, який ви можете виконати будь-де та будь-коли – занотуйте те, що у вас на думці. Це допоможе вам висловити свої хвилювання та страхи, і з часом ви зможете визначити конкретні проблеми чи негативні моделі мислення, які призводять до стресу.

За допомогою цього ви можете вжити заходів для того, щоби їх вирішити. Як наслідок – ви будете відчувати себе менш тривожними та перевтомленими.

Послухайте музику

Знаєте це відчуття, коли починає грати ваша улюблена пісня? Це може вам допомогти відчути полегшення після складного робочого дня, або ж коли ви відчуваєте стрес. Виявляється, прослуховування музики допомагає врівноважити реакцію на стрес та знизити рівень кортизолу, і в результаті ви миттєво почнете почуватися більш спокійно та розслаблено.

Погладьте собаку чи кота

Це може здатися дуже простою дією, проте вона, на диво, надзвичайно ефективна. Відпочинок із твариною може прискорити виробництво окситоцину, який також називають гормоном любові. Він посилює відчуття близькості та радості, і також пригнічує виробництво гормону кортизолу.

Якщо ж ви не маєте свого домашнього улюбленця, то тут насправді допоможе і проведення часу з чужими котами та собаками. Тож ви можете брати улюбленців своїх друзів на прогулянку чи подружитися із вуличними котами.

Понюхайте лаванду

Аромати також можуть мати заспокійливу дію, а деякі мають здатність підвищувати настрій та зменшувати рівень тривоги. І лаванда містить кілька сполук, які можуть активувати заспокійливі рецептори у мозку.

І ефект до того ж майже миттєвий – чимало людей, які нюхають лаванду, відразу ж після цього відчувають себе більш позитивно налаштованими та менш тривожними.

Зробіть глибокий вдих

Іноді все, що вам дійсно потрібно для того, щоб трохи заспокоїтися – це кілька великих вдихів та видихів. Насправді важливо звернути увагу саме на дихання животом, адже воно дає вам більше кисню, ніж ті дрібні видихи і вдихи, які ви зазвичай робите під час стресу.

Це сповільнює серцебиття та знижує тиск, а також посилає вашому мозку сигнал про те, що настав час заспокоїтися.