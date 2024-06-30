Черная пятнистость на розах исчезнет: простой способ вылечить болезнь

Черная пятнистость – это неприятная болезнь, которая может поразить некоторые растения в вашем саду и придать им неприятный вид. Кроме того, если вовремя о ней не позаботиться, растения могут погибнуть.

Летом, как и весной, немало роз могут страдать от болезней, и как только садоводы начинают замечать их признаки, нужно браться за работу. И в Украине очень распространена черная пятнистость роз – грибковое заболевание, из-за которого листья покрываются темными пятнами и желтеют.

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Чем обработать растения от черной пятнистости

Возбудитель черной пятнистости может находиться на стеблях, шипах или опавших листьях, а затем распространиться по всей розе. И как только вы увидите первые признаки заболевания, нужно удалить и сжечь пораженные части цветка, а уже после этого обработать клумбу фунгицидами или народными средствами.



Розы нужно защищать от болезней / Фото Pexels

В основном народные средства сработают на ранней стадии болезни, поэтому здесь нужно спешить. Вот несколько настоев, которые вы можете приготовить:

Настой чеснока. 500 граммов толченого чеснока нужно залить 5 литрами воды, а затем процедить раствор в другую посуду и долить еще 10 литров воды.

500 граммов толченого чеснока нужно залить 5 литрами воды, а затем процедить раствор в другую посуду и долить еще 10 литров воды. Настой одуванчика . 400 граммов измельченных частей растения залить 10 литрами воды. Настаивайте 3 дня.

. 400 граммов измельченных частей растения залить 10 литрами воды. Настаивайте 3 дня. Настой коровяка. Средство нужно разбавить в воде в пропорциях 1:20.

Средство нужно разбавить в воде в пропорциях 1:20. Отвар луковой шелухи. 1 килограмм остатков лука залить 2 литрами воды и довести до кипения. Оставить на 3 дня, процедить и добавить 4 литра воды.

1 килограмм остатков лука залить 2 литрами воды и довести до кипения. Оставить на 3 дня, процедить и добавить 4 литра воды. Раствор йода. 10 миллилитров медицинского средства нужно растворить в 4 литрах воды.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Растворами нужно опрыскать кусты розы. И для обработки нужно выбрать такую дату, чтобы следующие 3 дня вообще не было дождей, иначе обработка не подействует.