Одуванчики исчезнут с участка навсегда: как от них легко избавиться

Вероятно, все люди, которые имеют свой участок, хотя бы раз сталкивались с нашествием одуванчиков. Но избавиться от них может быть проще, чем кажется на первый взгляд.

Весна – это именно то время, когда начинают прорастать и цвести одуванчики, и далеко не всем огородникам и садоводам нравятся эти цветы, которые также являются сорняками. И избавиться от его – это настоящая головная боль, ведь одуванчик очень быстро распространяется по участку.

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Чего боятся одуванчики

Всем растениям не нравятся агрессивные средства, которые мешают и их росту, и жизни вообще. Впрочем, здесь неважно – или это натуральное средство, или "химия". Существует древний способ, который помогает надежно бороться с сорняками – и это засолка почвы. Все, что вам для этого нужно – это обычная пищевая соль.



Одуванчики можно вывести с участка / Фото Pexels

Нужно просто посыпать ею сорняки, и уже через несколько дней вы обнаружите, что они погибли. На каждое растение вам придется потратить примерно столовую ложку продукта. Но здесь нужно быть очень аккуратными, ведь этим способом вы можете убить и другие растения. Также учтите и то, что на просоленной почве больше ничего не будет расти в течение длительного времени. Поэтому этот способ избавления одуванчиков может оказаться не слишком удачным.

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К счастью, вы можете воспользоваться другими, менее радикальными вариантами.

Прежде всего, скосите растения. Но помните, что в таком случае корни остаются в земле, и рано или поздно они снова прорастут у вас на участке, поэтому это только временное решение. Следующий способ избавиться от одуванчиков – это выкопать их.

И учтите, что корни растений уходят в землю на 30 – 50 сантиметров, поэтому копать может быть непросто. Если вы не готовы к такой работе, попробуйте или полить растения кипятком, или выжечь газовой горелкой.

Еще один надежный способ – опрыскивание сорняков уксусом.