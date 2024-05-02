Сорняки на огороде можно уничтожить без прополки: как это сделать

Конечно, существует немало различных способов борьбы с сорняками: например, прополка, подрезка и перекопка. Но есть и другие, и они потребуют от вас значительно меньшего количества усилий.

Борьба с сорняками – это та неприятность, с которой огородникам и садоводам приходится сталкиваться каждый год. Но вместо того, чтобы часами полоть огород, вы можете воспользоваться несколькими другими действенными методами.

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Как избавиться от сорняков на огороде

Очень популярным методом борьбы с сорняками стало мульчирование, ведь оно достаточно эффективное и универсальное. Мульча – это то, что помогает также предотвратить и пересыхание и перегрев почвы.

Для того, чтобы мульчировать землю у вас на огороде или в саду, вы можете использовать органические материалы – например, солому, траву, опилки, кору и торф. Также подойдут и неорганические альтернативы – агроволокно или пленка.

А толстый слой мульчи, достигающий 10 – 15 сантиметров в толщину, также сможет эффективно предотвращать прорастание однолетних сорняков. Впрочем, многолетние сорняки все еще могут преодолеть его, пусть и с некоторыми трудностями. Но если вы регулярно будете удалять эти сорняки, в конце концов они истощатся и их будет расти гораздо меньше.



Сорняки на огороде можно удалить мульчированием / Фото Pexels

Народные способы борьбы с сорняками

С сорняками на огороде борются уже очень давно – со времен появления сельского хозяйства. И люди использовали различные методы и средства для того, чтобы убрать их, а некоторые оказались особенно эффективными.