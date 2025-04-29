Есть ошибочное убеждение, которое заключается в том, что томаты должны созреть именно на кусте до красного цвета, пишет 24 Канал со ссылкой на ProstoWay. Но если помидоры только порозовели, то ускорить их созревание можно с помощью нескольких способов.

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Фосфорные подкормки

Это один из эффективных способов ускорения созревания плодов. Обработка фосфорными удобрениями способствует более быстрому вызреванию и улучшению качества плодов. Чтобы приготовить раствор, разведите 20 граммов суперфосфата в горячей воде, дать настояться несколько часов и затем добавить до 5 литров еще чистой воды. Этим средством нужно опрыскать томаты.



Рост помидоров можно ускорить / Фото Pexels

Большое количество солнца, меньше тени

Кусты томатов могут быть сильно загущенными или сильно прятаться в тени листьев, тогда зеленую массу надо осторожно проредить. Если удалить низкие на внутренние листья, то это позволит солнечным лучам попадать непосредственно на плоды. Садоводы также советуют подвязать кисти или развернуть куст к свету, чтобы ускорить созревание.

К слову! Для пересадки рассады помидоров в открытый грунт нужно дождаться температуры днем 20 градусов, а ночью – не менее 13 градусов, и обратить внимание на фазу Луны. В материале мы рассказали, когда сажать помидоры по лунному календарю.

Метод шпильки

Этот способ является не слишком известным, но он заключается в том, чтобы прокалывать плоды у плодоножки обычной булавкой. Это помогает активизировать биологические процессы в томатах и запускает быстрое созревание. После прокола плод начинает краснеть на 10 дней быстрее. Важно лишь сделать прокол стерильным инструментом, чтобы избежать инфекций.