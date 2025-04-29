Є помилкове переконання, яке полягає в тому, що томати мають дозріти саме на кущі до червоного кольору, пише 24 Канал з посиланням на ProstoWay. Та якщо помідори лише порожевіли, то пришвидшити їхнє дозрівання можна за допомогою кількох способів.

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Фосфорні підживлення

Це один з ефективних способів пришвидшення дозрівання плодів. Обробка фосфорними добривами сприяє швидшому визріванню й покращенню якості плодів. Щоб приготувати розчин, розведіть 20 грамів суперфосфату в гарячій воді, дати настояти кілька годин й потім додати до 5 літрів ще чистої води. Цим засобом потрібно обприскати томати.



Ріст помідорів можна пришвидшити / Фото Pexels

Велика кількість сонця, менше тіні

Кущі томатів можуть бути сильно загущеними чи сильно ховатися в тіні листя, тоді зелену масу треба обережно прорідити. Якщо видалити нижчі на внутрішні листки, то це дозволить сонячним променям потрапляти безпосередньо на плоди. Садівники також радять підв’язати кисті чи розгорнути кущ до світла, щоб пришвидшити дозрівання.

До слова! Для пересадки розсади помідорів у відкритий ґрунт потрібно дочекатися температури вдень 20 градусів, а вночі – не менше 13 градусів, та звернути увагу на фазу Місяця. У матеріалі ми розповіли, коли садити помідори за місячним календарем.

Метод шпильки

Цей спосіб є не надто відомим, але він полягає в тому, щоб проколювати плоди біля плодоніжки звичайною шпилькою. Це допомагає активізовувати біологічні процеси в томатах й запускає швидке дозрівання. Після проколу плід починає червоніти на 10 днів швидше. Важливо лише зробити прокол стерильним інструментом, щоб уникнути інфекцій.