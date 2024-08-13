Урожай будет огромным: огородники рассказали, почему вставляют зубочистку в помидоры

Даже в конце лета огородники сталкиваются с тем, что кусты помидоров остаются зелеными и никак не могут созреть. Но для того, чтобы они приобрели характерный красный цвет и стали сочными и вкусными внутри, стоит воспользоваться интересным приемом, который любят опытные огородники.

Чтобы ускорить созревание урожая, вам придется воспользоваться обычной зубочисткой. Прокалывание томатов способствует на процесс созревания. Каждый помидор надо аккуратно проколоть в районе плодоножки 2 – 3 раза.

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Благодаря такому трюку растение начнет быстрее отдавать питательные вещества плодам, поэтому созревание в разы ускорится. Однако здесь надо заметить, что проколотые помидоры не могут долго храниться, поэтому после сбора урожая их надо есть в первую очередь.

Как еще ускорить созревание помидоров

Огородники также советуют еще один проверенный метод – это надрез стебля. Его надо сделать на стволе на высоте 10 сантиметров от почвы и вставить в него зубочистку. Таким образом движение соков по стеблю замедлится, а растениями направит свои ресурсы на созревание плодов.



Созревание помидоров надо ускорить / Фото Pexels

А вот ускорить созревание томатов в теплице можно благодаря усилению конденсата и ограничению доступа к свежему воздуху. Теплицу надо закрыть днем, а вечером можно открыть для проветривания. Этот лайфхак стоит повторить несколько дней, и уже потом помидоры начнут созревать быстрее.

Помидоры нуждаются в особом уходе в жару, чтобы избежать "сгорания" урожая. Уже впоследствии синоптики прогнозируют высокую температуру, поэтому не забывайте о поливе.