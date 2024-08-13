Щоб прискорити дозрівання урожаю, вам доведеться скористатися звичайною зубочисткою. Проколювання томатів сприяє на процес дозрівання. Кожен помідор треба акуратно проколоти в районі плодоніжки 2 – 3 рази.

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Завдяки такому трюку рослина почне швидше віддавати поживні речовини плодам, тож дозрівання в рази пришвидшиться. Однак тут треба зауважити, що проколоті помідори не можуть довго зберігатися, тому після збирання урожаю їх треба їсти в першу чергу.

Як ще прискорити дозрівання помідорів

Городники також радять ще один перевірений метод – це надріз стебла. Його треба зробити на стовбурі на висоті 10 сантиметрів від ґрунту та вставити в нього зубочистку. Таким чином рух соків по стеблу уповільниться, а рослинами спрямує свої ресурси на дозрівання плодів.



Дозрівання помідорів треба пришвидшити / Фото Pexels

А от прискорити дозрівання томатів у теплиці можна завдяки посиленню конденсату та обмеженню доступу до свіжого повітря. Теплицю треба закрити вдень, а ввечері можна відкрити для провітрювання. Цей лайфхак варто повторити кілька днів, і вже згодом помідори почнуть дозрівати швидше.

Помідори потребують особливого догляду в спеку, щоб уникнути "згоряння" врожаю. Вже згодом синоптики прогнозують високу температуру, тому не забувайте про полив.