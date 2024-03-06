Когда нужно расслабиться и очистить голову перед сном: попробуйте эти 6 привычек

Заставить свой ум наконец замедлиться в конце напряженного дня может быть действительно непростым делом. Это напоминает постоянный водоворот мыслей, тревог и списков дел.

Если вам трудно заснуть ночью из-за большого количества мыслей, что все не покидают голову, вам стоит попробовать несколько новых привычек, которые могут помочь с этой проблемой. Всего немного терпеливости – и вы приблизитесь к желанному быстрому и спокойному засыпанию.

Интересно Вы разговариваете во сне? Ваше тело пытается вам что-то сказать

Установите режим перед сном

Первый шаг к поиску ночного покоя – это создание регулярного графика сна. Ваше тело может гораздо лучше расслабиться в рутине, а не в неожиданных ситуациях. И биологически ваше тело стремится засыпать и просыпаться в одинаковое время каждый день.

Всего за несколько недель вы уже заметите, что ваше тело заметно успокаивается, когда приближается определенное время сна. Дополнительный плюс: просыпаться утром также будет намного проще.

Создайте успокаивающие ритуалы перед сном

После того, как вы составите график сна, попробуйте сосредоточиться на том, чем вы занимаетесь каждый вечер перед сном. Некоторые действия могут не расслаблять, а наоборот – стимулировать ваш организм. К ним относится листание соцсетей, просмотр телевизора или даже выполнение работы.

Все эти активности заставляют ваш ум прямо бурлить от мыслей. Вместо этого вы можете попробовать читать книгу вечером – и желательно не электронную, а физическую.

Ведите дневник сна

Когда вам трудно успокоиться, всегда ли вы знаете, что вызывает ваше беспокойство? Возможно, это то, что вы съели на ужин? Или ваш режим перед сном? Возможно, стресс?

Для того, чтобы понять и впоследствии устранить все эти возможные факторы, вы можете начать вести дневник сна. Каждое утро записывайте, во сколько вы легли спать и примерное время засыпания, а также все ночные пробуждения, если таковые были.

Практикуйте осознание осознания

Осознание – это тип медитации, во время которого вы сосредотачиваетесь на наблюдении за тем, что вы чувствуете в конкретный момент – без интерпретации или суждений. Это может помочь вам управлять мыслями перед сном и спокойнее засыпать.



Медитация может помочь заснуть / Фото Pexels

Откажитесь от гаджетов перед сном

Возможно, это будет не совсем просто сделать, ведь сейчас жизнь фактически всех людей очень тесно переплетены с использованием телефонов, ноутбуков, компьютеров или телевизоров. Но несмотря на соблазн посмотреть любимые шоу или полистать ленту в телефоне, помните, что это может принести вам больше вреда, чем пользы.

Свет, который излучают экраны телефонов, может препятствовать выработке мелатонина в организме, а это значит, что вам будет гораздо сложнее заснуть.

Создайте благоприятную для сна среду

Ваша комната должна быть местом, где вам действительно комфортно находиться и, что еще важнее, спать. Убедитесь, что в спальне тихо, темно и прохладно. Также проверьте, удобны ли ваши подушки и матрас, а также подумайте над уборкой в комнате, ведь это может существенно повлиять на вашу способность расслабиться перед сном.