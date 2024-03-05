Большинство людей, которые говорят во сне, утром не могут вспомнить ничего из своего предыдущего бормотания. И у разных людей бывают разные разговоры – это может быть едва слышное лопотание или связные предложения или даже крики. И клинический психолог Келли Глейзер Барон убеждена, что ваше тело этими действиями пытается вам что-то сказать.

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Вы в стрессе

Если вы когда-нибудь ворочались в постели во время тревоги, вы можете подтвердить, что стресс может очень негативно повлиять на сон. И во время напряжения может произойти усиленная фрагментация сна – то есть вы будете чаще просыпаться.

А когда ваш сон нарушен, это также может означать, что вы имеете больше шансов говорить во сне. И цикл может продолжаться – недостаток сна приводит к увеличению гормонов стресса, а они, в свою очередь, еще сильнее нарушают ваш сон.

И для того, чтобы избавиться от частицы стресса, что мешает вам спать, вы можете попробовать несколько методов управления напряжением. Например, попробуйте вести дневник перед тем, как идти отдыхать, чтобы очистить ум. Или же вы можете попробовать помедитировать или выполнять дыхательные упражнения.

У вас посттравматическое стрессовое расстройство

Психолог убеждает, что в некоторых случаях разговор во сне может быть симптомами посттравматического стрессового расстройства. И одним из самых распространенных симптомов этого заболевания являются кошмары. Во время этих снов также могут происходить короткие пробуждения и разговоры во сне.

Вы употребляли алкоголь перед сном

Вы могли об этом не знать, и алкогольные напитки влияют не только на качество вашего сна, но и могут заставить вас говорить сквозь сон. Учитывайте то, что хоть алкоголь и может привести к тому, что вы быстрее заснете, впоследствии качество этого отдыха ухудшится.

И такие частые пробуждения, вызванные алкоголем, могут привести к разговорам во сне.



Алкоголь может плохо повлиять на сон / Фото Pexels

Вы имеете апноэ сна

Иногда разговоры во сне могут быть признаком более серьезной проблемы – например апноэ сна. Доктор рассказала, что апноэ сна – это состояние, когда во время сна ваше дыхание останавливается на короткий промежуток времени из-за закупорки дыхательных путей.

И любое нарушение нормального сна, включая и апноэ, может привести к разговорам во сне.

Как прекратить говорить во время сна

На самом деле разговоры во сне до сих пор недостаточно изучены, и их первопричины могут быть кардинально разными, поэтому не существует единой стратегии, которая поможет их прекратить. Впрочем, если вы предоставите приоритет здоровым привычкам сна, это действительно может помочь.

Для этого старайтесь придерживаться стабильного графика сна и стремитесь к тому, чтобы спать каждый день от 7 до 9 часов. Также старайтесь каждый вечер перед сном проводить по крайней мере полчаса без телефона и других гаджетов и ограничьте употребление алкоголя и кофеина перед сном.