Більшість людей, які говорять уві сні, зранку не можуть згадати нічого зі свого попереднього бурмотіння. І в різних людей бувають різні розмови – це може бути ледь чутне лопотіння або ж зв'язні речення чи навіть крики. І клінічна психологиня Келлі Глейзер Барон переконана, що ваше тіло цими діями намагається вам щось сказати.

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Ви у стресі

Якщо ви коли-небудь ворочалися у ліжку під час тривоги, ви можете підтвердити, що стрес може дуже негативно вплинути на сон. І під час напруги може статися посилена фрагментація сну – тобто ви будете частіше прокидатися.

А коли ваш сон порушений, це також може означати, що ви маєте більше шансів говорити уві сні. І цикл може продовжуватися – нестача сну призводить до збільшення гормонів стресу, а вони, своєю чергою, ще сильніше порушують ваш сон.

Та для того, щоб позбутися частки стресу, що заважає вам спати, ви можете спробувати кілька методів керування напругою. Наприклад, спробуйте вести щоденник перед тим, як йти відпочивати, щоб очистити розум. Або ж ви можете спробувати помедитувати чи виконувати дихальні вправи.

У вас посттравматичний стресовий розлад

Психологиня переконує, що у деяких випадках розмова уві сні може бути симптомами посттравматичного стресового розладу. І одним із найпоширеніших симптомів цього захворювання є кошмари. Під час цих снів також можуть відбуватися короткі пробудження та розмови уві сні.

Ви вживали алкоголь перед сном

Ви могли про це не знати, та алкогольні напої впливають не тільки на якість вашого сну, але й можуть примусити вас говорити крізь сон. Зважайте на те, що хоч алкоголь і може привести до того, що ви швидше заснете, згодом якість цього відпочинку погіршиться.

І такі часті пробудження, що спричинені алкоголем, можуть привести до розмов уві сні.



Алкоголь може погано вплинути на сон / Фото Pexels

Ви маєте апное сну

Іноді розмови уві сні можуть бути ознакою більш серйозної проблеми – як-от апное сну. Докторка розповіла, що апное сну – це стан, коли під час сну ваше дихання зупиняється на короткий проміжок часу через закупорку дихальних шляхів.

І будь-яке порушення нормального сну, включаючи і апное, може призвести до розмов уві сні.

Як припинити говорити під час сну

Насправді розмови уві сні досі недостатньо вивчені, і їхні першопричини можуть бути кардинально різними, тож не існує єдиної стратегії, яка допоможе їх припинити. Втім, якщо ви надасте пріоритет здоровим звичкам сну, це справді може допомогти.

Для цього намагайтеся дотримуватися стабільного графіка сну та прагніть до того, щоб спати кожного дня від 7 до 9 годин. Також намагайтеся кожного вечора перед сном проводити принаймні пів години без телефона та інших гаджетів і обмежте вживання алкоголю та кофеїну перед сном.