Коли потрібно розслабитися і очистити голову перед сном: спробуйте ці 6 звичок

Змусити свій розум нарешті сповільнитися в кінці напруженого дня може бути справді непростою справою. Це нагадує постійний вир думок, тривог та списків справ.

Якщо вам важко заснути вночі через велику кількість думок, що все не покидають голову, вам варто спробувати кілька нових звичок, які можуть допомогти з цією проблемою. Всього трохи терплячості – і ви наблизитеся до омріяного швидкого і спокійного засинання.

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Встановіть режим перед сном

Перший крок до пошуку нічного спокою – це створення регулярного графіка сну. Ваше тіло може набагато краще розслабитися у рутині, а не у несподіваних ситуаціях. І біологічно ваше тіло прагне засинати та прокидатися в однаковий час кожного дня.

Всього за кілька тижнів ви вже помітите, що ваше тіло помітно заспокоюється, коли наближається визначений час сну. Додатковий плюс: прокидатися вранці також буде набагато простіше.

Створіть заспокійливі ритуали перед сном

Після того, як ви складете графік сну, спробуйте зосередитися на тому, чим ви займаєтеся кожного вечора перед сном. Деякі дії можуть не розслабляти, а навпаки – стимулювати ваш організм. До них належить гортання соцмереж, перегляд телевізора чи навіть виконання роботи.

Усі ці активності змушують ваш розум прямо вирувати від думок. Натомість ви можете спробувати читати книгу ввечері – і бажано не електронну, а фізичну.

Ведіть щоденник сну

Коли вам важко заспокоїтися, чи завжди ви знаєте, що спричиняє ваш неспокій? Можливо, це те, що ви з'їли на вечерю? Чи ваш режим перед сном? Можливо, стрес?

Для того, щоб зрозуміти і згодом усунути усі ці можливі фактори, ви можете почати вести щоденник сну. Щоранку записуйте, о котрій годині ви лягли спати та приблизний час засинання, а також усі нічні пробудження, якщо такі були.

Практикуйте усвідомлення

Усвідомлення – це тип медитації, під час якого ви зосереджуєтеся на спостереженні за тим, що ви відчуваєте у конкретний момент – без інтерпретації чи суджень. Це може допомогти вам керувати думками перед сном та спокійніше засинати.



Медитація може допомогти заснути / Фото Pexels

Відмовтеся від гаджетів перед сном

Можливо, це буде не зовсім просто зробити, адже зараз життя фактично усіх людей дуже тісно переплетені із використанням телефонів, ноутбуків, комп'ютерів чи телевізорів. Та попри спокусу подивитися улюблені шоу чи погортати стрічку у телефоні, пам'ятайте, що це може принести вам більше шкоди, ніж користі.

Світло, яке випромінюють екрани телефонів, може перешкоджати виробленню мелатоніну в організмі, а це значить, що вам буде набагато складніше заснути.

Створіть сприятливе для сну середовище

Ваша кімната має бути місцем, де вам справді комфортно перебувати і, що ще важливіше, спати. Переконайтеся, що у спальні тихо, темно та прохолодно. Також перевірте, чи зручні ваші подушки та матрац, а також подумайте над прибиранням у кімнаті, адже це може суттєво вплинути на вашу здатність розслабитися перед сном.