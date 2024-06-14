Запах сырости или какой-то определенной тухлости в каждой квартире может иметь разные причины. Чтобы плохой запах не накапливался, квартиру надо часто проветривать, делать влажную уборку, вовремя менять лоток от домашних любимцев и менять мусорный пакет на кухне.

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Причины появления плохого запаха

Из-за плохого притока воздуха, резкие ароматы от приготовления могут накапливаться в квартире. В результате вас ожидает затхлый запах по всей квартире.

Чрезмерная влажность и сырость тоже могут создать среду для плесени или грибка. А еще едкий запах создает табачный дым, который может проникать в обивку мебели, ковры и стены.



Избавиться от плохого запаха из квартиры можно приложив усилия / Фото Pexels

Как убрать неприятный запах из квартиры

Начните с щепетильной уборки дома. Источником вони могут оказаться запыленные вещи. Отмойте все поверхности, включая ковры и шторы. Чтобы нейтрализовать посторонние запахи воспользуйтесь уксусом и пищевой содой. Если же ковры старые, их надо хорошо обить на улице, поскольку на них могли сильно въесться разнообразные запахи.

Для того, чтобы эффект от уборки улучшился – возьмите за привычку чаще проветривать окна. Чтобы улучшить эффект поглощения запахов, оставьте в комнатах баночки с кофейными зернами, кофейной гущей, пищевой содой или активированным углем.

Не пытайтесь замаскировать запах, поскольку это не устранит основной причины. Сначала полностью все вымойте и отчистите, а потом уже можете добавлять уют в дом с помощью диффузоров с эфирными маслами, аромасвечей или аромапалочек.