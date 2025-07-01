Кабачки вырастут вдвое больше: сделайте одну вещь в июле

Все, кто выращивает кабачки на огороде в этом году, должны знать об одном элементарном трюке, который может удвоить урожай.

Кабачки – это любимые овощи для "ленивых" огородников – ведь выращивать их очень просто, и они почти всегда вознаграждают щедрым урожаем, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Впрочем, урожай можно сделать даже лучшим – и для этого придется потратить минимум усилий.

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Как удвоить урожай кабачков?

Существует всего одна вещь, которую вы должны сделать, чтобы повысить урожайность своих кабачков почти вдвое – и для этого не нужны ни сложные инструменты, ни часы тяжелого труда. Всего одно маленькое изменение – и грядки с овощами будут заполнены кабачками.

Все, что нужно сделать – это обрезать лишние листья на плодоносящих растениях. Во-первых, так вы освободите место для других растений, а также уменьшите количество вредителей. В конце концов это приведет к тому, что растению не придется тратить соки и силы на лишние листья, и оно пустит эту энергию на рост кабачков.

Обрезка листьев также стимулирует растения расти вверх, а не в стороны. Учитывайте, что если не проводить обрезку вообще, тыква имеет тенденцию разрастаться и занимать слишком много места.



Кабачков можно вырастить вдвое больше / Фото Pexels

Между тем всего через несколько недель после обрезки листьев тыквы начнут цвести ближе к центру растения, а не к внешним сторонам, и это именно то, что вам нужно, если вы имеете достаточно ограниченное место на огороде – так вы сможете вырастить больше растений на меньшем пространстве.

Для обрезки тыкв нужно использовать чистый, хорошо наточенный секатор. Начинайте с основания каждого кабачка и двигайтесь вверх, отыскивая стебли, на которых нет цветов – все их нужно удалить.

Впрочем, для хорошего урожая нельзя забывать и о подкормке. И о том, как использовать золу на огороде, мы уже рассказывали ранее – это натуральное удобрение считается одним из самых эффективных.