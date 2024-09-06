Добавьте всего чайную ложку средства в воду: скорлупа будет отлетать от яиц

Существует несколько проверенных методов, которые помогут легко чистить яйца после варки. И использовать их проще, чем вы могли подумать.

Во время варки яиц многие сталкиваются с проблемой, что скорлупа приклеивается к белку, и снять ее осторожно – это задача совсем непростая. Впрочем, несколько простых лайфхаков могут решить эту проблему.

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Что нужно добавить в воду к яйцам

Один из самых простых и наиболее эффективных способов упростить чистку яиц – это добавление в воду соли или соды. Соль помогает создать более щелочную среду, и она влияет на внутреннюю поверхность скорлупы, и это делает ее менее плотной.

После этого скорлупа легче и быстрее поддается удалению. Добавлять несколько щепоток соли нужно еще до начала варки яиц. Если же соли нет, тогда можно заменить ее на пищевую соду. Добавьте всего одну чайную ложку, и тогда скорлупа станет хрупкой, и вы сможете легко почистить яйца.



Яйца нужно правильно варить / Фото Pexels

Что еще сделать, чтобы яйца легко чистились

Кроме добавок в воду существует еще один метод, который поможет быстро почистить яйца от скорлупы: перед варкой вам нужно положить их в кастрюлю с холодной водой и оставить на 5 – 10 минут. После этого уже можно добавить соль или соду и ставить на огонь. Доведите яйца до кипения, а затем уменьшите огонь и варите еще в течение 5 минут.

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Когда яйца доварятся, очень важно их сразу же опустить в холодную воду и добавить туда столовую ложку уксуса. Он поможет ослабить связь между белком и скорлупой. Так можно оставить яйца до полного остывания.