Не выбрасывайте увядшие розы: их можно оживить в домашних условиях

Розы являются одними из самых популярных цветов, впрочем, порой их срок жизни поражает – некоторые цветы могут стоять больше недели, некоторые начинают вянуть уже через несколько дней. Чтобы цветы простояли дольше, стоит прибегнуть к определенной манипуляции.

Цветы вянут по множеству причин, пишет 24 Канал. Это может произойти из-за недобросовестных продавцов, у которых вы приобрели несвежие цветы или из-за несоблюдения правильных условий домашнего хранения (несвоевременная замена воды, избегание обрезки, содержание у источников тепла или в солнечном месте).

Смотрите также Розы будут цвести вдвое сильнее: обрежьте их в это время

Если розы опустили свои бутоны, то их можно реанимировать. Один из методов действительно удивит, поскольку цветок поднимет бутон и превратится в свежий.

Реанимирование роз в ванной

Если розы начали засыхать, то их нужно напоить. Для этого налейте в ванну холодную воду и опустите туда цветы на ночь. Важно только опустить в воду стебли, а не бутоны, иначе лепестки очень быстро почернеют и еще быстрее завянут.

Для удобства для цветов можно сделать плавательный круг из пенопласта. Для этого надо сделать отверстия и вставить в них стебли. Пропитавшись хорошо влажной, розы простоят свежими примерно неделю.



Розы можно легко реанимировать / Фото Pexels

Реанимирование подмерзших роз

Март еще может быть несколько холодным, поэтому если розы подмерзнут, дома надо их оставить в упаковке на 20 минут, чтобы они адаптировались к теплу.

Далее в емкости нужно смешать воду из крана и кипяток. Температура должна быть горячей, но не такой, чтобы вода обжигала вам руки. В емкость добавьте аспирин и столовую ложку сахара. Эти ингредиенты помогут продезинфицировать воду и наполнить ее микроэлементами.

Стебель срежьте под острым углом на 4 сантиметра и опрыскайте цветы из пульверизатора и поставьте их в темное место на всю ночь. Уже утром букет цветов будет свежим.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Реанимирование роз кипятком

Этот метод является достаточно экстремальным, поэтому его надо использовать только в случае, когда розы полностью повесили головки. Вскипятите воду и погрузите стебли на 2 сантиметра, тогда накройте емкость бумагой и сделайте для бутонов защитные шапочки, чтобы пар их не повредил. Через минуту достаньте цветы, срежьте ошпаренную часть стебля и поставьте их в прохладную воду.