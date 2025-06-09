Как выбрать самую сладкую клубнику: больше никогда не ошибетесь

Клубника – это одна из самых вкусных весенних ягод – но иногда попадаются и кислые и не очень сладкие. И для того, чтобы в магазине не наткнуться на такие, нужно знать несколько правил.

Выбирать клубнику – это вроде бы простая задача, но и в ней есть свои нюансы, сообщает 24 Канал. И есть несколько признаков, по которым вы всегда сможете выбирать самые сладкие ягоды.

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Как выбирать сладкую клубнику?

Есть всего один элементарный секрет, что поможет с первого взгляда отличить сладкие ягоды. Все, что нужно сделать – это заглянуть под зеленые листья клубники и глянуть, какого она цвета.

Если ягода до самого основания ярко-красная – это значит, что, скорее всего, ягода будет сладкая и сочная. А вот бледный, желтый цвет свидетельствует о том, что клубника может оказаться твердой и кислой.

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Дополнительный хороший признак – наличие на ягоде темно-красных пятен на кожуре – они также свидетельствуют о том, что клубника будет иметь богатый вкус. Но это не значит, что стоит расстраиваться, если вы купили немного твердые и зеленоватые ягоды. В них также есть свои преимущества – они дольше лежат в холодильнике и не портятся. Именно такую клубнику лучше выбрать для длительного хранения – и со временем она также созреет и приобретет максимальную сладость.



Клубнику нужно выбирать правильно / Фото Pexels

Но это не единственный способ определить, или клубника сладкая. Также вы можете обратить внимание на несколько других признаков.