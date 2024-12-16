К сожалению, невооруженным глазом не так легко заметить, что скрывается под оранжевой кожурой апельсина: сухая, невкусная мякоть, или сочный, сладкий плод, сообщает 24 Канал. И если вы будете знать, на что смотреть, будете всегда выходить из магазина с самыми вкусными фруктами.

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Размер

Конечно, первый порыв – это взять самые большие фрукты, ведь кажется, что именно они должны быть самыми вкусными и наиболее сочными. Впрочем, это может стать первой ошибкой. На самом деле обычно крупные плоды имеют толстую кожуру, а сама мякоть занимает гораздо меньше места. Но хуже всего то, что большие апельсины с такой же большой вероятностью могут оказаться волокнистыми, сухими и совсем невкусными.

Поэтому настоящие эксперты выбирают не большие, и не маленькие апельсины (последние могут оказаться кислыми) – а такие, имеющие средний размер. Именно они будут содержать идеальный баланс вкуса.

Форма плода

Если обычно вы ищете идеально круглые апельсины, значит, допускаете еще одну ошибку. На самом деле лучшим вариантом будет выбрать плоды, имеющие выпуклость на месте, где раньше был цветок. Именно такие апельсины будут вкуснее всего.

Кстати, если вы случайно все же приобрели кислые апельсины, оставлять их "отлежаться" не стоит – они слаще со временем уже, к сожалению, не станут.



Апельсины нужно выбирать внимательно / Фото Pexels

Вес

В отличие от размера, вес апельсина таки имеет значение. Если плод кажется вам слишком легким, тогда лучше оставить его на полке магазина – это значит, что он сухой и волокнистый. Ищите тяжелые апельсины – они наполнены соком и точно поразят вас вкусом.

Кожура

Если кожура апельсина гладкая и тоненькая, его можно смело покупать – скорее всего, он уже полностью спелый и сладкий. А вот толстая и неровная кожура свидетельствует о том, что фрукт сухой. Зеленоватая кожура означает, что он не созрел.

Обратите внимание и на цвет – он должен быть ярко-оранжевым. А если кожура кажется вам слишком блестящей, такой фрукт может быть обработан воском.