Конечно, летом хочется есть как можно больше свежих продуктов, но в то же время таких, которые не испортятся за считанные часы. І Porady 24 делятся перечнем продуктов, которые можно смело выбирать в магазине.

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Как правильно выбирать продукты летом?

Первое, что вы должны делать в магазине – это обращать внимание на срок годности товаров. А когда возвращаетесь домой, ни за что не оставляйте еду под прямыми солнечными лучами и в местах с повышенной влажностью.

Заместитель генерального директора ЭКО МАРКЕТ по вопросам коммерции Даниил Майстренко дает такие советы:

В крупных продуктовых сетях есть генераторы и современное охлаждающее оборудование, действует четкий контроль качества продуктов и ответственность перед клиентами. А благодаря оптимизации поставок там регулярно завозят свежие товары. Поэтому сейчас лучше не закупаться на неделю вперед, а делать покупки на день-два. По бюджету это будут те же средства.

Но даже если делать покупки на небольшой срок, нужно знать, какие товары лучше выбрать.

Среди молочных продуктов

Молоко нужно выбирать пастеризованное или ультрапастеризованное. Термическая обработка продукта приводит к тому, что оно может храниться в течение достаточно длительного времени.

Сыр – здесь предпочтение стоит отдать твердым сортам. Например, хорошо будет покупать чедер, пармезан или гауду и тому подобное. Сыр, когда вы его покупаете, не должен быть покрыт плесенью, плесенью и быть влажным. Дома в правильных условиях и сухом месте такой сыр может храниться 1,5 месяца.

Йогурты и кефиры нужно выбирать такие, имеющие герметичную упаковку, которая не будет пропускать внутрь солнечные лучи. Идеальная жирность – до 3%. Такие молочные продукты благодаря высокому уровню обработки имеют более длительный срок хранения.

Мясо

Когда выбираете мясные товары, нужно обратить внимание сразу на несколько факторов, и прежде всего на цвет. Свинина и говядина должны быть красного цвета, а курятина – розового. Если мясо выглядит сухим или покрытым слизью, брать его не стоит.

Еще один маркер свежести – это жировые прожилки в мясе, ведь именно они начинают портиться первыми. В свежем мясе цвет жира должен быть белым, а не желтым.



Мясо нужно выбирать внимательно / Фото Pexels

Рыба

Лучшим выбором будет консервированная рыба, ведь она может храниться и при плюсовых температурах. Но если вы хотите купить рыбу в упаковке, тогда проследите, чтобы она хранилась при минусовых температурах, или близких к нулю. Упаковка никогда не должна быть вздутой.

Колбаса

Вот несколько колбасных изделий, которые будут лучшим выбором в условиях жары и длительного отсутствия света:

вяленые колбасы;

сыровяленые, сырокопченые, варено-копченые колбасы;

Хамон;

Прошутто.

Зато вареные колбасы, сосиски и сардельки могут быть в зоне риска.

Овощи и фрукты

Здесь правила уже более известны: не стоит выбирать такие, которые выглядят темными или вялыми. Но вот несколько рекомендаций по конкретным овощам: