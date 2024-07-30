Звісно, влітку хочеться їсти якомога більше свіжих продуктів, але водночас таких, які не зіпсуються за лічені години. І Поради 24 діляться переліком продуктів, які можна сміливо обирати в магазині.

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Як правильно обирати продукти влітку?

Перше, що ви маєте робити в магазині – це звертати увагу на термін придатності товарів. А коли повертаєтеся додому, нізащо не залишайте їжу під прямими сонячними променями та в місцях з підвищеною вологістю.

Заступник генерального директора ЕКО МАРКЕТ з питань комерції Данило Майстренко дає такі поради:

У великих продуктових мережах є генератори та сучасне охолоджувальне обладнання, діє чіткий контроль якості продуктів та відповідальність перед клієнтами. А завдяки оптимізації постачання там регулярно завозять свіжі товари. Тому наразі краще не закуповуватися на тиждень вперед, а робити покупки на день-два. По бюджету це будуть ті ж кошти.

Але навіть якщо робити покупки на невеликий термін, потрібно знати, які товари найкраще обрати.

Серед молочних продуктів

Молоко потрібно обирати пастеризоване чи ультрапастеризоване. Термічна обробка продукту приводить до того, що воно може зберігатися протягом досить тривалого часу.

Сир – тут перевагу варто надати твердим сортам. Наприклад, добре буде купувати чедер, пармезан чи гауду тощо. Сир, коли ви його купляєте, не має бути покритий пліснявою, цвіллю та бути вологим. Вдома в правильних умовах та сухому місці такий сир може зберігатися 1,5 місяця.

Йогурти та кефіри потрібно обирати такі, що мають герметичну упаковку, яка не пропускатиме всередину сонячні промені. Ідеальна жирність – до 3%. Такі молочні продукти завдяки високому рівню обробки мають більш тривалий термін зберігання.

М'ясо

Коли обираєте м'ясні товари, потрібно звернути увагу відразу на кілька факторів, і перш за все на колір. Свинина та яловичина мають бути червоного кольору, а курятина – рожевого. Якщо м'ясо виглядає сухим чи покритим слизом, брати його не варто.

Ще один маркер свіжості – це жирові прожилки в м'ясі, адже саме вони починають псуватися першими. У свіжому м'ясі колір жиру має бути білим, а не жовтим.



М'ясо потрібно обирати уважно / Фото Pexels

Риба

Найкращим вибором буде консервована риба, адже вона може зберігатися і за плюсових температур. Та якщо ви хочете купити рибу в упаковці, тоді прослідкуйте, щоб вона зберігалася при мінусових температурах, або ж близьких до нуля. Упаковка ніколи не має бути здутою.

Ковбаса

Ось кілька ковбасних виробів, які будуть найкращим вибором в умовах спеки та тривалої відсутності світла:

в'ялені ковбаси;

сиров'ялені, сирокопчені, варено-копчені ковбаси;

Хамон;

Прошуто.

Натомість варені ковбаси, сосиски та сардельки можуть бути у зоні ризику.

Овочі та фрукти

Тут правила вже більш відомі: не варто обирати такі, які виглядають темними чи в'ялими. Але ось кілька рекомендацій щодо конкретних овочів: