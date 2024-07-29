Кабачок – це не тільки смачний, але й дієтичний та корисний овоч. У ньому ви знайдете і чимало мінеральних солей, які позитивно впливають на шлунково-кишковий тракт, а також вітаміни, каротин тощо. Поради 24 поділилися рецептами з кабачків та користю цих овочів.

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Чим корисні кабачки

Виявляється, вживання кабачків не викликає подразнення шлунка, тож цей овоч буде надзвичайно корисний для людей, які мають проблеми з кишково-шлунковим трактом. Їх можна вживати навіть у випадку загострення проблем із травленням.

У кабачках також міститься калій, а він потрібний для роботи серцевого м'яза, і кабачки також радять їсти під час гіпертонії.

А сік кабачків, як вважається, здатний заспокоїти нервову систему, адже у ньому є дуже важливе для неї поєднання вітаміну В6 та магнію.



Кабачки дуже корисні / Фото Pexels

Що можна приготувати з кабачків

Сезон кабачків розпочався вже досить давно, і зараз їх можна знайти у будь-якому супермаркеті за досить помірною ціною. Та що з них приготувати, щоб вони не обридли вже на другий день?

Легкий салат з кабачків

Цей салат точно сподобається тим, хто хоче підтримувати себе у формі та з'їсти щось легеньке. Він також виходить дуже апетитним та простим у приготуванні. А для того, щоб страва не приїлася, ви можете кожного разу змінювати соус.

Ось що потрібно для приготування:

кабачок – 2 штуки;

сир Фета – 100 грамів;

часник – 2 зубчики;

стебло селера – половинка;

грецький йогурт – 1 ложка;

зелень;

сіль, перець;

помідор.

Курячі котлети з кабачком

Кабачок у котлетах майже не буде відчуватися, проте він може дуже цікаво доповнити смак курятини. Котлети ж ідеально підходять до будь-якого гарніру, або ж їх можна їсти просто з хлібом. Але особливо смакуватиме ця страва з цвітною капустою чи звичайним картопляним пюре.

Інгредієнти для котлет:

куряче філе – 600 – 700 грамів;

кабачки – 300 грамів;

цибуля – 2 штуки;

жовтки з яєць – 2 штуки;

майонез – 2 столові ложки;

гірчиця – 1 столова ложка;

пів склянки борошна;

олія – 4 ложки;

сіль, перець.

Салат з кабачків та бринзи

Цей ідеальний літній салат цілком може стати навіть самостійною стравою. А якщо ви додасте до салату ще нарізані кубиками й обсмажені сухарі, збризнути олією та присипати спеціями, тоді вийде ще смачніше.

Ось з чого можна приготувати салат: