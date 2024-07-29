Кабачок – це не тільки смачний, але й дієтичний та корисний овоч. У ньому ви знайдете і чимало мінеральних солей, які позитивно впливають на шлунково-кишковий тракт, а також вітаміни, каротин тощо. Поради 24 поділилися рецептами з кабачків та користю цих овочів.
Цікаво Будете здивованими: що ніколи не можна мити засобом для миття посуду
Чим корисні кабачки
Виявляється, вживання кабачків не викликає подразнення шлунка, тож цей овоч буде надзвичайно корисний для людей, які мають проблеми з кишково-шлунковим трактом. Їх можна вживати навіть у випадку загострення проблем із травленням.
У кабачках також міститься калій, а він потрібний для роботи серцевого м'яза, і кабачки також радять їсти під час гіпертонії.
А сік кабачків, як вважається, здатний заспокоїти нервову систему, адже у ньому є дуже важливе для неї поєднання вітаміну В6 та магнію.
Кабачки дуже корисні / Фото Pexels
Що можна приготувати з кабачків
Сезон кабачків розпочався вже досить давно, і зараз їх можна знайти у будь-якому супермаркеті за досить помірною ціною. Та що з них приготувати, щоб вони не обридли вже на другий день?
Легкий салат з кабачків
Цей салат точно сподобається тим, хто хоче підтримувати себе у формі та з'їсти щось легеньке. Він також виходить дуже апетитним та простим у приготуванні. А для того, щоб страва не приїлася, ви можете кожного разу змінювати соус.
Ось що потрібно для приготування:
- кабачок – 2 штуки;
- сир Фета – 100 грамів;
- часник – 2 зубчики;
- стебло селера – половинка;
- грецький йогурт – 1 ложка;
- зелень;
- сіль, перець;
- помідор.
Курячі котлети з кабачком
Кабачок у котлетах майже не буде відчуватися, проте він може дуже цікаво доповнити смак курятини. Котлети ж ідеально підходять до будь-якого гарніру, або ж їх можна їсти просто з хлібом. Але особливо смакуватиме ця страва з цвітною капустою чи звичайним картопляним пюре.
Інгредієнти для котлет:
- куряче філе – 600 – 700 грамів;
- кабачки – 300 грамів;
- цибуля – 2 штуки;
- жовтки з яєць – 2 штуки;
- майонез – 2 столові ложки;
- гірчиця – 1 столова ложка;
- пів склянки борошна;
- олія – 4 ложки;
- сіль, перець.
Салат з кабачків та бринзи
Цей ідеальний літній салат цілком може стати навіть самостійною стравою. А якщо ви додасте до салату ще нарізані кубиками й обсмажені сухарі, збризнути олією та присипати спеціями, тоді вийде ще смачніше.
Ось з чого можна приготувати салат:
- кабачки – 400 грамів;
- бринза – 100 грамів;
- рукола – пучок;
- олія – 1 столова ложка;
- насіння соняшника;
- сіль, перець;
- лимонний сік – 2 чайні ложки.